АМКУ предлагает пересмотреть налоги на топливо из-за роста мировых цен Сегодня 06:41 — Казна и Политика

Антимонопольный комитет предложил Кабинету Министров рассмотреть временную корректировку отдельных налоговых составляющих цены горючего во время резкого роста мировых котировок. В АМКУ отмечают, что налоги формируют более 40% розничной цены бензина и дизтоплива, а рост расходов может ослабить конкуренцию и вытеснить с рынка небольших операторов АЗС.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Что происходит на рынке горючего

АМКУ 6 августа рассмотрел состояние конкуренции и усугубление кризиса на рынках светлых нефтепродуктов. По данным комитета, в кризис мировые индексы и цены на такие нефтепродукты росли более чем на 100%.

Закупочная стоимость горючего в Украине формирует почти половину его розничной цены. Еще более 40% приходится на налоговую нагрузку — НДС и акциз.

Поскольку НДС зависит от таможенной стоимости горючего и акциза, рост мировых цен дополнительно увеличивает и сумму этого налога. В результате расходы сначала растут для операторов рынка, а затем закладываются в розничную цену для потребителей.

Как на операторов влияют запасы горючего

Дополнительную финансовую нагрузку создает и необходимость формировать минимальные запасы нефти и нефтепродуктов. В АМКУ считают, что одновременный рост закупочной стоимости, налогов и расходов на резервы может ухудшить возможности операторов конкурировать по цене.

Более всего это может сказаться на небольших сетях АЗС. Среди возможных последствий комитет называет выход отдельных компаний с рынка, ослабление конкурентного давления и рост концентрации.

Что предлагает АМКУ

АМКУ обратился к Кабмину с предложениями по совершенствованию государственного реагирования на кризисные явления на топливном рынке. В частности, комитет предлагает рассмотреть механизмы временной корректировки отдельных налоговых составляющих цены импортируемого топлива во время резких скачков мировых цен.

Также АМКУ считает целесообразным пересмотреть механизм налогообложения сделок, связанных с формированием минимальных запасов нефтепродуктов.

В комитете отмечают, что речь идет именно о предложениях правительства. Решение об изменении налогового режима пока не принято.

Діло По материалам:

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