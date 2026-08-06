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Украина и Румыния будут развивать альтернативную логистику

Казна и Политика
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Украина и Румыния работают над расширением логистических возможностей румынского порта Констанца для обеспечения непрерывного экспорта украинской агропродукции.
Об этом шла речь во время встречи министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого и Чрезвычайного и Полномочного посла Румынии в Украине Александра Виктора Микулы, передает Укринформ со ссылкой на министерство.
По оценкам Минагрополитики, из-за ограничения работы основных морских экспортных маршрутов уже к началу ноября элеваторы и зернохранилища общей емкостью почти 59 млн. тонн могут быть полностью заполнены. К концу осени дефицит мощностей для хранения урожая может составить около 11 млн тонн.
В этих условиях румынский порт Констанца становится ключевым альтернативным маршрутом для перевалки украинского зерна на крупнотоннажные океанские суда и его дальнейшего экспорта на мировые рынки.
«Сегодня мы сталкиваемся с критической ситуацией, когда емкости для хранения урожая быстро заполняются, а возможности экспорта нет. Для нас жизненно важно сохранить собранные зерна и обеспечить стабильные альтернативные пути экспорта. Мы рассчитываем на поддержку наших румынских партнеров», — подчеркнул Высоцкий.
Стороны договорились активизировать работу по увеличению количества пунктов пропуска на украинско-румынской границе, расширению возможностей фитосанитарного и ветеринарного контроля, переводу соответствующих служб на круглосуточный режим работы, а также максимальным использованием рейдовой перевалки с привлечением плавучих кранов в порту Констанца.
Важной темой стал и Дунайский логистический коридор, остающийся под постоянной угрозой российских атак. В связи с этим Румыния совместно с Болгарией и Турцией ужесточает меры по обеспечению безопасного судоходства и сопровождения гражданских судов в Сулинский канал и дунайские порты.
По материалам:
Укрінформ
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