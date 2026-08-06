Таможня готовит запуск новой системы: что изменится Вчера 13:12 — Казна и Политика

Таможня готовит запуск новой системы: что изменится

Государственная таможенная служба Украины готовится к запуску первой в стране стационарной системы сканирования железнодорожных вагонов и контейнеров, которая позволит осуществлять таможенный контроль без остановки поездов.

Об этом говорится в сообщении Гостаможслужбы.

Глава ведомства Орест Мандзий вместе со специалистами профильного департамента посетил пункт пропуска «Ягодин» на украинско-польской границе, где в скором времени начнется монтаж оборудования.

Сейчас на объекте ведутся строительные работы и подготовка инфраструктуры, а сам сканирующий комплекс уже доставлен в Украину.

После завершения монтажа, настройки и тестирования, система будет работать в круглосуточном режиме. При прохождении поезда через сканер она будет автоматически формировать высокоточные рентгеновские изображения вагонов, что позволит выявлять скрытые вложения, в частности в конструктивных элементах подвижного состава.

В Гостаможслужбе отмечают, что внедрение таких систем приобрело особую актуальность из-за изменения логистических маршрутов. На фоне ситуации безопасности и ограничений работы морских путей значительная часть международных грузопотоков переместилась на железную дорогу, которая нуждается в современных технологиях для быстрого и эффективного таможенного контроля.

Система будет обеспечивать двунаправленное сканирование и работать в автоматизированном режиме. Специальное программное обеспечение будет самостоятельно отбирать вагоны для проверки и исключать из сканирования пассажирские вагоны и локомотивы.

В Гостаможслужбе напомнили, что аналогичные технические средства уже используются в автомобильных пунктах пропуска. В частности, в пункте пропуска «Ягодин — Дорогуск» на въезде в Украину работает стационарный сканер, а на выезде — мобильный комплекс для осмотра грузового транспорта, которые помогают противодействовать контрабанде и уклонению от уплаты налогов.

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