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Таможня готовит запуск новой системы: что изменится

Казна и Политика
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Таможня готовит запуск новой системы: что изменится
Таможня готовит запуск новой системы: что изменится
Государственная таможенная служба Украины готовится к запуску первой в стране стационарной системы сканирования железнодорожных вагонов и контейнеров, которая позволит осуществлять таможенный контроль без остановки поездов.
Об этом говорится в сообщении Гостаможслужбы.
Глава ведомства Орест Мандзий вместе со специалистами профильного департамента посетил пункт пропуска «Ягодин» на украинско-польской границе, где в скором времени начнется монтаж оборудования.
Сейчас на объекте ведутся строительные работы и подготовка инфраструктуры, а сам сканирующий комплекс уже доставлен в Украину.
После завершения монтажа, настройки и тестирования, система будет работать в круглосуточном режиме. При прохождении поезда через сканер она будет автоматически формировать высокоточные рентгеновские изображения вагонов, что позволит выявлять скрытые вложения, в частности в конструктивных элементах подвижного состава.
В Гостаможслужбе отмечают, что внедрение таких систем приобрело особую актуальность из-за изменения логистических маршрутов. На фоне ситуации безопасности и ограничений работы морских путей значительная часть международных грузопотоков переместилась на железную дорогу, которая нуждается в современных технологиях для быстрого и эффективного таможенного контроля.
Система будет обеспечивать двунаправленное сканирование и работать в автоматизированном режиме. Специальное программное обеспечение будет самостоятельно отбирать вагоны для проверки и исключать из сканирования пассажирские вагоны и локомотивы.
В Гостаможслужбе напомнили, что аналогичные технические средства уже используются в автомобильных пунктах пропуска. В частности, в пункте пропуска «Ягодин — Дорогуск» на въезде в Украину работает стационарный сканер, а на выезде — мобильный комплекс для осмотра грузового транспорта, которые помогают противодействовать контрабанде и уклонению от уплаты налогов.
По материалам:
Finance.ua
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