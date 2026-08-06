Швеция передаст Украине судно, незаконно вывозившее зерно из оккупированного Севастополя Сегодня 11:49 — Казна и Политика

Суд в Швеции принял решение передать Украине судно «теневого флота» россии Caffa, которое, по данным украинского следствия, незаконно вывозило зерно из оккупированного Севастополя.



Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в соцсети Х.

«Я приветствую решение Верховного суда Швеции поддержать арест и передачу Украине судна российского теневого флота Caffa. Это знаковое решение создает важный прецедент, демонстрируя, что решительные действия правоохранительных органов и прокуратуры в сочетании с независимой и беспристрастной судебной системой могут превратить принцип ответственности на ощутимые результаты. способности зарабатывать деньги на свою войну», — отметил он.

За судном Caffa украинские расследователи начали следить еще в июне 2025 года.

«Судно переоформило владельцев, менеджмент, флаг и пришло в оккупированный Севастополь в конце июня. Мы его там заметили, обратили внимание на флаг, потому что на тот период оно только его оформило, а в базе уже фигурировало как Guinea False», — объясняла Екатерина Яресько, журналистка проекта SeaKrime Центра.

Тогда в Украине по этому факту открыли уголовное производство и в ноябре 2025 года ввели санкции против Caffa. Поэтому после задержания в Швеции украинская сторона обратилась с запросом об аресте судна.

«К компетентным органам Королевства Швеция были направлены материалы уголовного производства, подтверждающие обстоятельства, установленные украинским следствием. Речь шла об сведениях о деятельности судна, его маршрутах, использовании закрытых крымских портов, а также об обосновании необходимости проведения процессуальных действий», — пояснил главное управление СБУ в АР Крым.

УНІАН По материалам:

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