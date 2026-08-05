Канада поможет Украине с хранением урожая Сегодня 20:20 — Казна и Политика

Канада поможет Украине с хранением урожая

Канада готова содействовать обеспечению Украины дополнительными зерновыми рукавами для временного хранения урожая на фоне российских атак на портовую инфраструктуру, усложнившие экспорт агропродукции.

Об этом шла речь во время встречи заместителя министра экономики и окружающей среды Дениса Башлыка с Временной поверенной в делах Канады в Украине Кристиан Рой.

В ходе переговоров украинская сторона проинформировала канадских партнеров о последствиях систематических российских атак на порты Великой Одессы, что усилило нагрузку на логистику и увеличило потребность в дополнительных мощностях для хранения нового урожая.

Стороны обсудили практическую поддержку украинских агропроизводителей, в частности, обеспечение временными решениями для хранения зерна, техническую помощь, а также развитие совместных проектов в сферах агрологистики и переработки.

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«Мы высоко ценим неизменную поддержку Канады. Сегодня скорость принятия решений имеет решающее значение для украинских агропроизводителей. Каждый шаг, который помогает своевременно обеспечить хранение урожая и поддержать экспорт, укрепляет устойчивость аграрного сектора и вносит вклад в глобальную продовольственную безопасность», — отметил Денис Башлык.

Канадские партнеры подтвердили готовность содействовать обеспечению Украины дополнительными зерновыми рукавами. Также стороны договорились совместно работать над ускорением процедур закупки и поставки оборудования, чтобы оно поступило украинским агропроизводителям в кратчайшие сроки.

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