Канада поможет Украине с хранением урожая

В ходе переговоров украинская сторона проинформировала канадских партнеров о последствиях систематических российских атак на порты Великой Одессы, что усилило нагрузку на логистику и увеличило потребность в дополнительных мощностях для хранения нового урожая.
Стороны обсудили практическую поддержку украинских агропроизводителей, в частности, обеспечение временными решениями для хранения зерна, техническую помощь, а также развитие совместных проектов в сферах агрологистики и переработки.
«Мы высоко ценим неизменную поддержку Канады. Сегодня скорость принятия решений имеет решающее значение для украинских агропроизводителей. Каждый шаг, который помогает своевременно обеспечить хранение урожая и поддержать экспорт, укрепляет устойчивость аграрного сектора и вносит вклад в глобальную продовольственную безопасность», — отметил Денис Башлык.
Канадские партнеры подтвердили готовность содействовать обеспечению Украины дополнительными зерновыми рукавами. Также стороны договорились совместно работать над ускорением процедур закупки и поставки оборудования, чтобы оно поступило украинским агропроизводителям в кратчайшие сроки.