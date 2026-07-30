Аграрии в первом полугодии почти на 20% увеличили реализацию зерна Сегодня 11:40 — Аграрный рынок

Аграрии в первом полугодии почти на 20% увеличили реализацию зерна

За первые 6 месяцев т.г. украинские сельхозпредприятия реализовали 16,5 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 19,5% превышает показатель аналогичного периода годом ранее.

Об этом сообщает ИА « АПК-Информ «, ссылаясь на данные Госстата Украины.

Как уточняется, основную часть указанного объема сформировали кукуруза на зерно (11,3 млн. тонн) и пшеница (4,6 млн. тонн). Продажи пшеницы и кукурузы в годовом сопоставлении выросли на 11,3% и 23% соответственно.

Реализация ячменя выросла на 17,7%, до 397,9 тыс. тонн, а ржи — на 4,7% по сравнению с показателем прошлого года, до 22,5 тыс. тонн.

Что касается масличных культур, то их реализация выросла на 0,4% по сравнению с прошлогодним показателем — до 4,5 млн. тонн. При этом зафиксировано снижение продаж соевых бобов и семян подсолнечника — до 1,4 млн тонн (-8,4%) и 2,6 млн тонн (-7,4%) соответственно, тогда как реализация семян рапса возросла до 479,1 тыс. тонн (в 3,4 раза).

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