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В Украине уже намолотили около 5,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур нового урожая

Аграрный рынок
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В Украине уже намолотили около 5,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур нового урожая
В Украине уже намолотили около 5,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур нового урожая
В Украине идет уборочная кампания ранних зерновых и зернобобовых культур. По состоянию на 21 июля аграрии всех областей уже обмолотили 1,34 млн га, или 11% прогнозируемых площадей и намолотили 5,47 млн ​​тонн зерна нового урожая.
В частности, уже собрано:
  • пшеницы — 2,6 млн. тонн с площади 633,2 тыс. га при средней урожайности 41,1 ц/га;
  • ячменя — 2,56 млн. тонн с площади 580,5 тыс. га при урожайности 44,1 ц/га;
  • гороха — 301,4 тыс. тонн с площади 121,6 тыс. га при урожайности 24,8 ц/га.
По объемам сбора ранних зерновых и зернобобовых культур лидируют аграрии Одесской, Николаевской и Днепропетровской областей. В частности:
  • Одесская область — 1596,7 тыс. тонн с площади 385,0 тыс. га (пшеницы — 616,5 тыс. тонн, ячменя — 858,2 тыс. тонн, гороха — 133,0 тыс. тонн);
  • Николаевская область — 1302,6 тыс. тонн с площади 365,5 тыс. га (пшеницы — 694 тыс. тонн, ячменя — 521,7 тыс. тонн, гороха — 83,1 тыс. тонн);
  • Днепропетровская область — 1004,6 тыс. тонн с площади 256,5 тыс. га (пшеницы — 712,2 тыс. тонн, ячменя — 273,5 тыс. тонн, гороха — 18,3 тыс. тонн).
Параллельно продолжается уборка рапса. Озимый и яровой рапс уже обмолочены на площади 216,2 тыс. га, намолочены 429,6 тыс. тонн при средней урожайности 19,9 ц/га.
По материалам:
Finance.ua
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