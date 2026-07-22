В Украине уже намолотили около 5,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур нового урожая
- пшеницы — 2,6 млн. тонн с площади 633,2 тыс. га при средней урожайности 41,1 ц/га;
- ячменя — 2,56 млн. тонн с площади 580,5 тыс. га при урожайности 44,1 ц/га;
- гороха — 301,4 тыс. тонн с площади 121,6 тыс. га при урожайности 24,8 ц/га.
- Одесская область — 1596,7 тыс. тонн с площади 385,0 тыс. га (пшеницы — 616,5 тыс. тонн, ячменя — 858,2 тыс. тонн, гороха — 133,0 тыс. тонн);
- Николаевская область — 1302,6 тыс. тонн с площади 365,5 тыс. га (пшеницы — 694 тыс. тонн, ячменя — 521,7 тыс. тонн, гороха — 83,1 тыс. тонн);
- Днепропетровская область — 1004,6 тыс. тонн с площади 256,5 тыс. га (пшеницы — 712,2 тыс. тонн, ячменя — 273,5 тыс. тонн, гороха — 18,3 тыс. тонн).
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