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Новый закон об органических продуктах: что изменится

Казна и Политика
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Новый закон об органических продуктах: что изменится
Новый закон об органических продуктах: что изменится
Владимир Зеленский подписал закон, закрепляющий государственное регулирование органического производства, обращения и маркировки органической продукции.
Он устанавливает унифицированные требования к производству, выращиванию и маркировке продуктов.
Об этом пишут в Аппарате Верховной Рады.
Новый закон, ранее принятый народными депутатами, должен обеспечить достоверность информации для потребителя. То есть, человек должен видеть, что продукт на 100% соответствует тому, что написано в фактических характеристиках.
Закон вводит единые, прозрачные и понятные правила производства, обращения и маркировки органической продукции. Они будут фактически такими, как Европейский Союз.
Законодатели усовершенствовали систему государственного контроля по органическому производству. Это должно уменьшить случаи недобросовестной маркировки продукции.

Агросектор

Новый закон также предлагает стимулировать развитие аграрного сектора и сельских территорий путем независимости производства от каких-либо рисков, повышения добавленной стоимости продукции и создания новых рабочих мест. С течением времени может появиться больше работы для граждан в сфере производства, переработки и логистики органической продукции.
Еще одной нормой является содействие переходу к устойчивому развитию сельского хозяйства в соответствии с целями Европейского зеленого курса.
Это, в свою очередь, будет способствовать адаптации к изменениям климата, сохранению биоразнообразия и улучшению состояния окружающей среды, уточняют законодатели.

Что это дает

Реализация закона будет способствовать выходу украинской органической продукции на международные рынки, привлечению инвестиций в развитие органического производства и повышению конкурентоспособности украинских производителей на рынках Европейского союза и мира. Это также укрепит позицию Украины как надежного партнера на международных аграрных рынках.
По материалам:
Finance.ua
Агробизнес
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