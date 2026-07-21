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Украина за I полугодие увеличила импорт молочных продуктов на 30%

Казна и Политика
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За полгода уплачено 347,2 млрд грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что почти на 19% больше соответствующего периода в прошлом году.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.
«За январь — июнь 2026 года плательщики перечислили в бюджеты всех уровней 347,2 млрд грн налога на доходы физических лиц. Это на 54,9 млрд грн, или 18,8%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. За первое полугодие 2025 года поступления составляли 292,3 млрд гривен», — говорится в сообщении.
Наибольшие поступления НДФЛ обеспечили плательщики Киева — 82,7 млрд грн. Среди регионов значительные показатели демонстрируют: Днепропетровской — 33,9 млрд. грн., Львовской — 24,1 млрд. грн. и Киевской областей — 21,7 млрд. грн.
В налоговой службе отметили, что из общей суммы поступлений 166,2 млрд грн направлено в местные бюджеты. По сравнению с первым полугодием прошлого года, поступления выросли на 20,5%, что свидетельствует об укреплении финансовой состоятельности территориальных общин и их возможностей реализовывать местные программы развития.
По материалам:
Finance.ua
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