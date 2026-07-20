0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Почти 1 млн тендеров уже выиграли ФЛПы в этом году (инфографика)

Казна и Политика
7
Почти 1 млн тендеров уже выиграли ФЛПы в этом году (инфографика)
Почти 1 млн тендеров уже выиграли ФЛПы в этом году (инфографика)
ФЛП все активнее включаются в госзакупки — особенно по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения. Так, если подсчитать активность предпринимателей в прошлом году, то на один ФЛП приходится почти 18 тендеров.
Для сравнения, в 2021 году этот показатель составил 6,2 тендера, пишет Опендатабот.

Рекордсмены среди предпринимателей

2288 тендеров выиграл фоп-лидер в этом году. В то же время еще один предприниматель уже успел поработать с 769 разными заказчиками, выиграв 788 тендеров в 2026 году.
Почти 1 млн тендеров уже выиграли ФЛПы в этом году (инфографика)
За все время работы Prozorro абсолютный рекорд принадлежит ФЛП, одержавшему 10 225 побед, сотрудничая лишь с 23 заказчиками.
Второе и третье места занимают предприниматели с 8636 и 8553 выигранными тендерами соответственно.
Впрочем, не всегда системе удается отсеять исполнителей, соглашения с которыми потенциально могут нарушать закон. Так, во время проверки тендеров Опендатабот обнаружил 2 ФЛП, выигравшие в общей сложности 6 тендеров на сумму 297,5 тыс. грн — уже находясь в статусе пропавших без вести.
Читайте также
Этот статус автоматически не прекращает деятельность предпринимателя. Чтобы ФЛП был приостановлен, нужна государственная регистрация прекращения деятельности. Основанием может быть, в частности, решение суда о признании лица безвестно отсутствующим или оглашения его умершим. Сам факт внесения в Реестр пропавших без вести этого не делает.
Ранее писали, что Министерство финансов утвердило новые формы Налогового расчета сумм дохода, начисленного в пользу физических лиц, сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого социального взноса. Также обновлен порядок заполнения и представления настоящей отчетности.
Применение обновленных форм начнется с 1 августа 2026 года.
Для налоговых агентов, кроме физических лиц-предпринимателей и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, новые формы будут использоваться при отчетности за июль 2026 года.
По материалам:
Finance.ua
ФЛП
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems