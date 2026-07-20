Почти 1 млн тендеров уже выиграли ФЛПы в этом году (инфографика) Сегодня 13:00 — Казна и Политика

Почти 1 млн тендеров уже выиграли ФЛПы в этом году (инфографика)

ФЛП все активнее включаются в госзакупки — особенно по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения. Так, если подсчитать активность предпринимателей в прошлом году, то на один ФЛП приходится почти 18 тендеров.

Для сравнения, в 2021 году этот показатель составил 6,2 тендера, пишет Опендатабот.

Рекордсмены среди предпринимателей

2288 тендеров выиграл фоп-лидер в этом году. В то же время еще один предприниматель уже успел поработать с 769 разными заказчиками, выиграв 788 тендеров в 2026 году.

За все время работы Prozorro абсолютный рекорд принадлежит ФЛП, одержавшему 10 225 побед, сотрудничая лишь с 23 заказчиками.

Второе и третье места занимают предприниматели с 8636 и 8553 выигранными тендерами соответственно.

Впрочем, не всегда системе удается отсеять исполнителей, соглашения с которыми потенциально могут нарушать закон. Так, во время проверки тендеров Опендатабот обнаружил 2 ФЛП, выигравшие в общей сложности 6 тендеров на сумму 297,5 тыс. грн — уже находясь в статусе пропавших без вести.

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Этот статус автоматически не прекращает деятельность предпринимателя. Чтобы ФЛП был приостановлен, нужна государственная регистрация прекращения деятельности. Основанием может быть, в частности, решение суда о признании лица безвестно отсутствующим или оглашения его умершим. Сам факт внесения в Реестр пропавших без вести этого не делает.

Ранее писали , что Министерство финансов утвердило новые формы Налогового расчета сумм дохода, начисленного в пользу физических лиц, сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого социального взноса. Также обновлен порядок заполнения и представления настоящей отчетности.

Применение обновленных форм начнется с 1 августа 2026 года.

Для налоговых агентов, кроме физических лиц-предпринимателей и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, новые формы будут использоваться при отчетности за июль 2026 года.

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