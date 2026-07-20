«Налог на Google» принес Украине почти 9 млрд грн с начала года Сегодня 09:33 — Казна и Политика

Поступления от "налога на Google" продолжают расти

Компании-нерезиденты, которые предоставляют электронные услуги физическим лицам в Украине и зарегистрированы плательщиками НДС, в январе-июне 2026 года уплатили в государственный бюджет более 8,9 млрд грн налога на добавленную стоимость.

Об этом сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

Поступления от «налога на Google» продолжают расти

«Каждый день каждый из нас множество раз взаимодействует с мировыми цифровыми платформами. Не выходя из дома — покупаем музыку, игры, фильмы, образовательные приложения. Каждая такая покупка — поступление в бюджет», — добавила она.

В валютном эквиваленте поступления от НДС, уплаченного нерезидентами, составляли:

82,4 млн евро;

106,7 млн долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 5,9 млн евро и 21 млн долларов США.

Крупнейшие плательщики

По данным ГНС, крупнейшими налогоплательщиками среди нерезидентов являются Google, Apple, Valve, Meta, Sony, Etsy и Netflix.

В то же время круг плательщиков продолжает расширяться. В 2026 году плательщиками НДС в Украине зарегистрировались еще 16 компаний-нерезидентов, поставляющих электронные услуги физическим лицам.

По состоянию на 1 июля 2026 года плательщиками НДС в Украине зарегистрировано 157 компаний-нерезидентов.

В ГНС напомнили, что компания-нерезидент обязана зарегистрироваться плательщиком НДС в Украине, если за последние 12 месяцев общая сумма поставок электронных услуг физическим лицам на таможенной территории Украины превысила эквивалент 1 млн грн.

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