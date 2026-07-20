Минфин показал, сколько денег и на что израсходовали из общего фонда бюджета за полгода Сегодня 11:32 — Казна и Политика

Наибольшей статьей расходов была оплата труда

За январь-июнь 2026 года кассовые расходы общего фонда государственного бюджета Украины составили 2,23 трлн. грн., что на 354,1 млрд. грн., или на 18,9%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне объем расходов общего фонда госбюджета составил 431,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Расходы общего фонда государственного бюджета на сектор безопасности и обороны в первом полугодии составили 1,4 трлн. грн., или 63% всех расходов общего фонда. В июне на эти нужды было направлено 263,5 млрд. грн.

Наибольшей статьей расходов осталась оплата труда

Наибольшую часть расходов по экономической классификации в первом полугодии составляли расходы на оплату труда работников бюджетной сферы с начислениями. На эти цели было направлено 851 млрд грн, в том числе в июне — 149 млрд грн.

Это составляет 38,2% от общего объема расходов госбюджета за январь-июнь 2026 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на оплату труда выросли на 116,5 млрд. грн., или на 15,9%.

На социальные выплаты направили более 352 млрд грн

Расходы на социальное обеспечение, в том числе выплату пенсий, пособий и стипендий, составили 352,1 млрд грн. В июне на эти нужды было направлено 55,6 млрд. грн.

Доля социальных расходов в структуре бюджета составила 15,8%, что на 38,6 млрд грн, или на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Средства, в частности, были направлены на:

трансферты Пенсионному фонду для финансирования выплаты пенсий, надбавок и доплат;

социальная защита детей и семей;

поддержку граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах;

выплату жилищных субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и приобретение топлива.

Расходы на поддержку предприятий выросли на 61%

На субсидии и текущие трансферты предприятиям, учреждениям и организациям государство направило 384,9 млрд. грн. В июне объем таких расходов составил 79,7 млрд. грн.

Доля этой статьи в общем объеме расходов составила 17,3%. По сравнению с первым полугодием 2025 года расходы по этому направлению увеличились на 145,9 млрд. грн., или на 61%.

Средства были использованы, в частности, на:

приобретение товаров для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины;

обеспечение функционирования Национального учреждения развития;

обеспечение деятельности Государственной специальной службы транспорта;

обеспечение медицинских мер отдельных государственных программ и комплексных мер программного характера;



На товары и услуги потратили более 262 млрд грн

Расходы на оплату товаров и услуг в первом полугодии составили 262,4 млрд грн, из которых 56,6 млрд грн было израсходовано в июне. Это соответствует 11,8% всех расходов общего фонда бюджета.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выросли на 5,9 млрд грн, или на 2,3%.

Средства были направлены, в частности, на обеспечение потребностей Вооруженных сил Украины и других силовых структур, закупку вооружения, военной техники, боеприпасов, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания и оплату коммунальных услуг.

Кроме того, финансирование получила Программа медицинских гарантий через Национальную службу здоровья Украины.

На обслуживание госдолга направили 184,5 млрд грн

Расходы на обслуживание государственного долга в первом полугодии составили 184,5 млрд. грн. В июне на эти цели было израсходовано 40,6 млрд грн.

Доля таких расходов в структуре бюджета составила 8,3%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они увеличились на 4,6 млрд. грн., или на 2,6%.

Трансферты местным бюджетам выросли почти на 40%

На межбюджетные трансферты местным бюджетам государство направило 142,7 млрд. грн. В июне объем таких перечислений составил 38,5 млрд. грн.

Доля трансфертов в общем объеме расходов составила 6,4%. В годовом исчислении этот показатель вырос на 40,6 млрд грн, или на 39,8%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.