Минфин показал, сколько денег и на что израсходовали из общего фонда бюджета за полгода

За январь-июнь 2026 года кассовые расходы общего фонда государственного бюджета Украины составили 2,23 трлн. грн., что на 354,1 млрд. грн., или на 18,9%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне объем расходов общего фонда госбюджета составил 431,5 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Расходы общего фонда государственного бюджета на сектор безопасности и обороны в первом полугодии составили 1,4 трлн. грн., или 63% всех расходов общего фонда. В июне на эти нужды было направлено 263,5 млрд. грн.
Наибольшей статьей расходов осталась оплата труда
Наибольшую часть расходов по экономической классификации в первом полугодии составляли расходы на оплату труда работников бюджетной сферы с начислениями. На эти цели было направлено 851 млрд грн, в том числе в июне — 149 млрд грн.
Это составляет 38,2% от общего объема расходов госбюджета за январь-июнь 2026 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на оплату труда выросли на 116,5 млрд. грн., или на 15,9%.
На социальные выплаты направили более 352 млрд грн
Расходы на социальное обеспечение, в том числе выплату пенсий, пособий и стипендий, составили 352,1 млрд грн. В июне на эти нужды было направлено 55,6 млрд. грн.
Доля социальных расходов в структуре бюджета составила 15,8%, что на 38,6 млрд грн, или на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Средства, в частности, были направлены на:
трансферты Пенсионному фонду для финансирования выплаты пенсий, надбавок и доплат;
социальная защита детей и семей;
поддержку граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах;
выплату жилищных субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и приобретение топлива.
Расходы на поддержку предприятий выросли на 61%
На субсидии и текущие трансферты предприятиям, учреждениям и организациям государство направило 384,9 млрд. грн. В июне объем таких расходов составил 79,7 млрд. грн.
Доля этой статьи в общем объеме расходов составила 17,3%. По сравнению с первым полугодием 2025 года расходы по этому направлению увеличились на 145,9 млрд. грн., или на 61%.
Средства были использованы, в частности, на:
приобретение товаров для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины;
обеспечение функционирования Национального учреждения развития;
обеспечение деятельности Государственной специальной службы транспорта;
обеспечение медицинских мер отдельных государственных программ и комплексных мер программного характера;
На товары и услуги потратили более 262 млрд грн
Расходы на оплату товаров и услуг в первом полугодии составили 262,4 млрд грн, из которых 56,6 млрд грн было израсходовано в июне. Это соответствует 11,8% всех расходов общего фонда бюджета.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выросли на 5,9 млрд грн, или на 2,3%.
Средства были направлены, в частности, на обеспечение потребностей Вооруженных сил Украины и других силовых структур, закупку вооружения, военной техники, боеприпасов, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания и оплату коммунальных услуг.
Кроме того, финансирование получила Программа медицинских гарантий через Национальную службу здоровья Украины.
На обслуживание госдолга направили 184,5 млрд грн
Расходы на обслуживание государственного долга в первом полугодии составили 184,5 млрд. грн. В июне на эти цели было израсходовано 40,6 млрд грн.
Доля таких расходов в структуре бюджета составила 8,3%.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они увеличились на 4,6 млрд. грн., или на 2,6%.
Трансферты местным бюджетам выросли почти на 40%
На межбюджетные трансферты местным бюджетам государство направило 142,7 млрд. грн. В июне объем таких перечислений составил 38,5 млрд. грн.
Доля трансфертов в общем объеме расходов составила 6,4%. В годовом исчислении этот показатель вырос на 40,6 млрд грн, или на 39,8%.