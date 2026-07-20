Публичные расходы в Украине: как бюджет адаптируется во время войны Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Структура бюджетных расходов изменилась из-за войны войны

Бюджетная система Украины в 2025—2026 годах работает в условиях жесткой приоритезации расходов. По данным Счетной палаты за 2025 год, 51,1% расходов сводного бюджета или из общих 6 006,4 млрд грн направляется на оборону. Поэтому гражданский сектор вынужден работать в условиях высокой конкуренции за финансовые ресурсы, говорят эксперты.

В то же время, по данным аналитической системы YC.Market , в 2025 году территориальные общины потратили рекордные 127,6 млрд грн на энергетическую промышленность, что составляет почти 37% всех расходов.

Как изменилась структура бюджетных расходов

Выполнение сводного бюджета за 2025 год произошло с дефицитом в 276,4 млрд. грн. Это почти в полтора раза больше, чем все расходы местных бюджетов на энергетическую автономность за тот же период.

Несмотря на это, государство продолжает финансировать ключевые направления. На общественный порядок и безопасность направляется 13,9% бюджета, еще 8,6% - на социальную защиту.

В то же время, расходы на обслуживание государственного долга составляют 5,8%, что почти равно финансированию всей образовательной отрасли страны — 6%. Такая структура показывает, что после покрытия оборонных и долговых нужд гражданские сферы функционируют в пределах минимально необходимого финансирования.

Какие сферы получают наибольшее количество средств

Наибольшее направление финансирования остается энергетическая промышленность. В 2025 году расходы на нее увеличились на 4,5 млрд грн и превысили 120 млрд грн, достигнув 127,6 млрд грн.

Второе место занимают транспорт и логистика — 47,9 млрд грн, что на 1,1 млрд грн больше, чем годом ранее. На медицинскую сферу направлено 44,1 млрд. грн., а на жилищно-коммунальное хозяйство и строительство, включая укрытие и восстановление сетей, — 36,4 млрд. грн.

Аналитики отмечают, что местные бюджеты фактически перестали быть «бюджетами развития» и выполняют функцию обеспечения инженерной безопасности и поддержки критической инфраструктуры.

За период 2023—2026 годов больше средств получили медицинские учреждения и строительство — почти по 198 млрд грн каждая сфера. На транспорт и логистику направлено 120 млрд грн, на электроэнергетику — более 112 млрд грн по состоянию на март 2026 года. В то же время, архитектура и дизайн, туризм, спортивные организации и реклама с 2024 года имеют нулевые показатели финансирования.

Как общины адаптируют свои бюджеты

Бюджетная политика регионов все больше зависит от ситуации безопасности и экономической специализации территорий.

Так, прогнозный бюджет Харьковской городской территориальной общины на 2026 год составляет 21,4 млрд грн. На социальные нужды планируется направить 35,7% всех расходов. На образование предусмотрено 5,8 млрд грн (27,1%), однако значительная часть этих средств будет использована для строительства подземной инфраструктуры безопасности.

На жилищно-коммунальное хозяйство община выделяет 5,6 млрд. грн. — почти столько же, сколько и на образование. Денежные средства пойдут на восстановление поврежденных энергетических систем и жилищного фонда.

На транспорт предусмотрено 3,26 млрд грн, еще 1,1 млрд грн — на содержание дорог. Сохранение бесплатного проезда в общественном транспорте остается одним из инструментов социальной поддержки населения.

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Днепропетровская область формирует бюджет на 2026 год в размере 9,7 млрд грн. Более 50% расходов направляется на гуманитарный сектор — образование, здравоохранение и социальную защиту. Отдельный упор сделан на финансировании специализированных учреждений, программ реабилитации, а также молодежных и спортивных инициатив.

Какие тенденции формируются в бюджетной политике

Анализ бюджетов на 2026 год свидетельствует о нескольких ключевых тенденциях.

Сохраняется механизм реверсной дотации: 185 местных бюджетов будут перечислять средства в государственный бюджет. Основными донорами остаются Днепропетровская, Киевская, Львовская и Полтавская области.

Образование все больше рассматривается как составляющая безопасности. Образовательная субвенция на 2026 год составляет 103,2 млрд грн, в то время как местные бюджеты концентрируются на строительстве укрытий для обеспечения офлайн-обучения.

Среди других приоритетов — развитие автономных энергетических систем, модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также финансирование медицинских учреждений и программ поддержки ветеранов.

Какие риски видят аналитики

По мнению авторов исследования, бюджетная модель 2025−2026 годов демонстрирует признаки структурного перенапряжения. Краткосрочная финансовая стабильность обеспечивается благодаря международной макрофинансовой помощи, грантам и кредитам, покрывающим дефицит бюджета.

В то же время, расходы на обслуживание государственного долга сокращают возможности финансирования других направлений. На уровне общин доля внешнего долга достигла 27%, что создает дополнительные риски для финансовой стабильности.

Аналитики также обращают внимание на недостаточное финансирование Государственного фонда регионального развития, ограничивающее возможности реализации инфраструктурных проектов, особенно в менее финансово состоятельных общинах.

Для прифронтовых территорий ситуация усугубляется сокращением целевых субвенций на восстановление. Поэтому местные власти вынуждены перераспределять ресурсы в пользу инженерной безопасности и критической инфраструктуры, сокращая финансирование социокультурных направлений.

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