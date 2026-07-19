Бизнес улучшил позитивные ожидания деловой активности Сегодня 09:09 — Казна и Политика

Национальный банк Украины

Во II квартале 2026 года бизнес ожидал оживления деловой активности в следующие 12 месяцев. Респонденты увереннее ожидали роста объемов производства товаров и услуг и были позитивно настроены на развитие собственных предприятий. Инфляционные и курсовые ожидания незначительно усилились.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) вырос до 107.0% по сравнению со 105.8% в I квартале 2026 года.

Участники опроса улучшили оценки почти всех составляющих индекса, больше всего — общих объемов реализации продукции собственного производства и инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь.

Оживления деловой активности ожидали предприятия 17 опрошенных областей и подавляющего большинства видов деятельности. В то же время руководители компаний несколько более сдержанно оценили будущее количество работников.

Военные действия и их последствия остаются доминирующим фактором, ограничивающим возможность предприятий наращивать объемы производства. Сохраняется существенное влияние нехватки квалифицированных работников. Более других факторов ожидалось усиление влияния слишком высоких цен на сырье и материалы.

Ожидание бизнеса по макроэкономической ситуации в Украине

Бизнес второй квартал подряд улучшил оценки объемов производства товаров и услуг в Украине в течение года.

Позитивные ожидания продемонстрировали:

все группы респондентов по размеру и направлению деятельности;

предприятия сельского хозяйства, энерго и водоснабжения, строительства, транспорта и связи, перерабатывающей промышленности, других видов деятельности.

Опрошенные руководители ожидают, что в ближайший год инфляция составит 11.6% (в предыдущем опросе — 11.1%).

Военные действия остаются наиболее весомым проинфляционным фактором для 80.6% респондентов.

Также респонденты ожидали значительное влияние факторов «расходы на производство» и « курс гривны к иностранным валютам». Существенно усилились ожидания влияния цен на мировых рынках.

Курсовые ожидания как относительно доллара США, так и евро несколько усилились: бизнес считает, что в ближайший год обменный курс будет составлять 46.12 грн/долл. США и 54.42 грн/евро (в I квартале 2026 года — 45.00 грн/долл. США и 54.00 грн/евро).

Развитие предприятий

Бизнес сохранил сдержанные оценки относительно текущего финансово-экономического состояния собственных предприятий, в то же время имел более положительные ожидания по поводу будущих перспектив.

Самыми оптимистичными были предприятия строительства, самые сдержанные — предприятия добывающей промышленности.

В то же время участники опроса ожидали:

увеличение объемов реализации продукции;

более быстрый рост уровня инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь;

более умеренный рост объемов иностранных инвестиций.

Ожидания количества работников были сдержанными: только предприятия сельского хозяйства и других видов деятельности прогнозировали увеличение персонала.

В то же время респонденты остальных опрошенных отраслей ожидали уменьшения количества работников, больше всего — в перерабатывающей промышленности.

Кредитование

Участники опроса повысили свои оценки потребности в заемных средствах в ближайшее время, возросла и доля респондентов, которые планируют брать банковские кредиты . Традиционно большинство опрошенных предпочитают кредиты в гривне — 80.8%.

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