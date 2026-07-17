Украина в январе-июне нарастила импорт алюминия на 24,5% Сегодня 23:33 — Казна и Политика

Украина в январе-июне-2026 увеличила импорт алюминия и изделий из него на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году — до $316,841 млн.

Согласно таможенной статистике, в июне импорт алюминия и изделий из него составил $68,864 млн.

Экспорт алюминия и изделий из него за январь-июнь текущего года вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году — до $90,732 млн, в июне — $18,339 млн.

Как сообщалось, Украина в 2025 году увеличила импорт алюминия и изделий из него на 15,3% по сравнению с 2024 годом — до $514,098 млн. Экспорт алюминия и изделий из него за 2025 год вырос на 22,9% - до $152,919 млн.

Алюминий широко используется как конструкционный материал. Основные преимущества алюминия — легкость, уступчивость штамповке, коррозионная стойкость, высокая теплопроводность, неядовитость его соединений. В частности, эти свойства сделали алюминий чрезвычайно популярным в производстве кухонной посуды, алюминиевой фольги в пищевой промышленности и упаковке.

Первые три свойства сделали алюминий основным сырьем в авиационной и авиакосмической промышленности (в последнее время его вытесняют композитные материалы, прежде всего углеволокно). После строительства и производства упаковки — алюминиевых банок и фольги — наибольшей отраслью-потребителем металла является энергетика.

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