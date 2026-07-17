В Atlantic Council объяснили, каким должно быть восстановление Украины после войны Сегодня 20:38 — Казна и Политика

Международные усилия по прекращению российского вторжения в Украину продолжаются. В это же время жизненно важно выйти за рамки поля боя и заняться вопросом восстановления Украины.

Об этом пишет бывший глава Николаевской ОВА Виталий Ким для Atlantic Council

По его словам, это определит будущее Европы в ближайшие десятилетия, имея глубокие последствия для европейской безопасности и способности демократического мира реагировать на международную агрессию.

«С самого начала полномасштабного российского вторжения дискуссия по восстановлению и отстройке Украины была сосредоточена преимущественно на цифрах. Прогнозируемая стоимость восстановления за последние четыре года неуклонно росла, и по текущим оценкам она составляет значительно более 500 миллиардов долларов. Пока страны-партнеры и потенциальные институциональные инвесторы обсуждают механизмы финансирования и программы поддержки, очень важно четко определить, какой именно страной должна стать Украина после ужасов российского вторжения», — отмечает Ким.

Он считает, что целью не должно быть восстановление и отстройка всего, что было утрачено или повреждено во время войны. Вместо этого восстановление Украины должно сосредоточиться на создании более сильной и экономически конкурентоспособной страны, которая может обеспечить своим гражданам безопасность и благосостояние.

«В итоге, настоящим показателем успеха станет не количество отремонтированных мостов или возведенных зданий, а количество украинцев, которые решат строить свое будущее в Украине. Вернутся ли домой украинские семьи, которые были вынуждены покинуть свои дома? Решит ли следующее поколение молодых специалистов остаться и строить здесь свою карьеру? Найдут ли ветераны новые возможности и новое цель в стране, за защиту которой они боролись? Ответы на эти вопросы будут определять восстановление Украины», — высказался автор публикации.

Ким подчеркнул, что в прифронтовых регионах Украины, таких как Николаев, предприниматели продолжают инвестировать, нанимать людей и расширять производство в очень сложных условиях, что оказывает положительное влияние на местные общины, доказывая, что восстановление начинается тогда, когда люди верят, что будущее стоит инвестиций. Поэтому, по мнению чиновника, такая логика должна стать ориентиром для национальных усилий по восстановлению.

«Период восстановления — это идеальное время для создания более современной, безопасной и децентрализованной энергетической сети. Это должно предусматривать гораздо больший акцент на возобновляемых источниках энергии и распределенном производстве электроэнергии. Результатом должна стать более надежная электросеть, которая будет привлекательна для инвесторов и способна к более глубокой интеграции в европейские рынки», — добавил он.

В то же время, Ким подчеркнул, что наибольшим вызовом для Украины после войны, скорее всего, станет демографическая проблема, ведь ни одно государство не может процветать без людей.

«Именно поэтому возвращение домой миллионов украинцев, покинувших страну после полномасштабного вторжения россии, является стратегическим приоритетом. Обеспечение привлекательных условий в сферах жилья, здравоохранения, образования и занятости станет ключевым элементом этих усилий. В итоге, при планировании восстановления Украины каждая инициатива должна отвечать на один простой вопрос: улучшит ли она жизнь людей? Этот показатель должен лежать в основе усилий по построению лучшей Украины», — отметил чиновник.

УНІАН По материалам:

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