Зеленский назначил Тараса Качку представителем Украины при ЕС

Президент Владимир Зеленский сообщил о назначении Тараса Качку представителем Украины при Европейском Союзе в Брюсселе.
Об этом стало известно из соцсетей главы государства.
«Считаю, что Тарас наиболее эффективно сможет это реализовать в представительстве Украины в ЕС — в Брюсселе. Учитывая высокую эффективность и опыт Тараса в торговой политике, он будет совмещать эту работу с Евросоюзом с функцией торгового представителя Украины в рамках наших двусторонних торговых соглашений с ключевыми партнерами», — отметил президент.
По словам Зеленского, Качка сосредоточится на активизации работы по переговорам о вступлении Украины в ЕС, в частности, на прохождении уже открытых кластеров и подготовке к открытию следующих.
Президент также отметил, что Украина ожидает решения об открытии еще четырех переговорных кластеров, а опыт Качки в торговой политике должен помочь в реализации этих задач.