Зеленский назначил Тараса Качку представителем Украины при ЕС Сегодня 13:10 — Казна и Политика

Президент Владимир Зеленский сообщил о назначении Тараса Качку представителем Украины при Европейском Союзе в Брюсселе.

Об этом стало известно из соцсетей главы государства.

«Считаю, что Тарас наиболее эффективно сможет это реализовать в представительстве Украины в ЕС — в Брюсселе. Учитывая высокую эффективность и опыт Тараса в торговой политике, он будет совмещать эту работу с Евросоюзом с функцией торгового представителя Украины в рамках наших двусторонних торговых соглашений с ключевыми партнерами», — отметил президент.

По словам Зеленского, Качка сосредоточится на активизации работы по переговорам о вступлении Украины в ЕС, в частности, на прохождении уже открытых кластеров и подготовке к открытию следующих.

Президент также отметил, что Украина ожидает решения об открытии еще четырех переговорных кластеров, а опыт Качки в торговой политике должен помочь в реализации этих задач.

Слово і Діло По материалам:

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