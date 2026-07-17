Новый премьер-министр провел первый разговор с МВФ: Украина ожидает 690 млн долларов Сегодня 15:22 — Казна и Политика

В случае одобрения пересмотра, Украина получит очередной транш международной финансовой помощи в размере 690 млн долларов.

Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий провел первый в должности международный телефонный разговор с первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэном Кацем. Они обсудили подготовку к заседанию Исполнительного совета МВФ, на котором будет рассмотрен пересмотр программы расширенного финансирования Украины (EFF).

Об этом Сергей Корецкий написал в соцсети Х.

I held my first international call with @IMFNews First Deputy Managing Director Den Katz. We discussed preparations for the IMF Executive Board meeting on the first review of Ukraine’s Extended Fund Facility (EFF), which, as confirmed by the Fund, will take place on July 20.



The… — Sergii Koretskyi (@KoretskyiUA) July 16, 2026

МВФ рассмотрит пересмотр программы EFF 20 июля

По словам Корецкого, МВФ подтвердил, что заседание Исполнительного совета, на котором будет рассмотрен первый пересмотр программы, состоится 20 июля.

В случае одобрения пересмотра Украина получит очередной транш международной финансовой помощи в размере 690 млн долларов.

«Провел свой первый международный разговор с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэном Кацем. Обсудили подготовку к заседанию Исполнительного совета МВФ по первому пересмотру программы расширенного финансирования Украины (EFF), которое, как подтвердили в Фонде, состоится 20 июля», — написал премьер-министр.

Финансирование бюджета на 2027 год

Корецкий также поблагодарил МВФ за поддержку Украины в условиях войны и отметил, что Фонд продолжает играть важную роль в координации международной финансовой помощи для Украины.

Кроме того, стороны договорились координировать дальнейшие шаги по обеспечению финансирования государственного бюджета Украины в 2027 году.

Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила Сергея Корецкого премьер-министром Украины. За его кандидатуру проголосовали 289 народных депутатов. Выступая в Верховной Раде, он заявил, что устойчивость Украины держится на двух основах — Силах обороны и людях, которые, несмотря на войну, остаются в стране, работают, восстанавливают общины и поддерживают экономику.

После утверждения нового главы Кабинета министров Верховная Рада проголосовала за новый состав правительства. Часть министров сохранила свои должности, в то же время в большинстве ведомств произошли кадровые перестановки и реорганизация.

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