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Новый премьер-министр провел первый разговор с МВФ: Украина ожидает 690 млн долларов

Казна и Политика
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В случае одобрения пересмотра, Украина получит очередной транш международной финансовой помощи в размере 690 млн долларов.
В случае одобрения пересмотра, Украина получит очередной транш международной финансовой помощи в размере 690 млн долларов.
Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий провел первый в должности международный телефонный разговор с первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэном Кацем. Они обсудили подготовку к заседанию Исполнительного совета МВФ, на котором будет рассмотрен пересмотр программы расширенного финансирования Украины (EFF).
Об этом Сергей Корецкий написал в соцсети Х.

МВФ рассмотрит пересмотр программы EFF 20 июля

По словам Корецкого, МВФ подтвердил, что заседание Исполнительного совета, на котором будет рассмотрен первый пересмотр программы, состоится 20 июля.
В случае одобрения пересмотра Украина получит очередной транш международной финансовой помощи в размере 690 млн долларов.
«Провел свой первый международный разговор с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэном Кацем. Обсудили подготовку к заседанию Исполнительного совета МВФ по первому пересмотру программы расширенного финансирования Украины (EFF), которое, как подтвердили в Фонде, состоится 20 июля», — написал премьер-министр.

Финансирование бюджета на 2027 год

Корецкий также поблагодарил МВФ за поддержку Украины в условиях войны и отметил, что Фонд продолжает играть важную роль в координации международной финансовой помощи для Украины.
Кроме того, стороны договорились координировать дальнейшие шаги по обеспечению финансирования государственного бюджета Украины в 2027 году.
Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила Сергея Корецкого премьер-министром Украины. За его кандидатуру проголосовали 289 народных депутатов. Выступая в Верховной Раде, он заявил, что устойчивость Украины держится на двух основах — Силах обороны и людях, которые, несмотря на войну, остаются в стране, работают, восстанавливают общины и поддерживают экономику.
После утверждения нового главы Кабинета министров Верховная Рада проголосовала за новый состав правительства. Часть министров сохранила свои должности, в то же время в большинстве ведомств произошли кадровые перестановки и реорганизация.
По материалам:
Finance.ua
КабминМВФБюджет
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