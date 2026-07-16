Сергій Корецький став новим премʼєр-міністром України — офіційно Сьогодні 12:26

Сергій Корецький

Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем’єр-міністром України. За його кандидатуру проголосували 289 народних депутатів.

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Кандидатуру Сергія Корецького до Верховної Ради президент Володимир Зеленський вніс пізно ввечері 15 липня за пропозицією партії «Слуга народу».

Нагадаємо, 12 липня глава держави анонсував оновлення Кабінету Міністрів, а 14 липня Верховна Рада відправила у відставку попереднього прем’єр-міністра Юлію Свириденко.

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Тепер Корецький має запропонувати парламенту склад нового уряду, після чого Верховна Рада голосуватиме за призначення міністрів. Водночас кандидатури на посади міністра оборони та міністра закордонних справ до парламенту вносить безпосередньо президент.

Ключові пріоритети нового прем’єра

Під час виступу у Верховній Раді Сергій Корецький заявив , що стійкість України тримається на двох основах — Силах оборони та людях, які попри війну залишаються в країні, працюють, відновлюють громади та підтримують економіку.

За його словами, серед першочергових завдань уряду:

повне забезпечення потреб Сил оборони;

масштабування українського військово-промислового комплексу;

соціальна підтримка населення;

допомога прифронтовим громадам;

підготовка до наступного опалювального сезону;

підтримка бізнесу для збереження економічної стійкості;

розширення співпраці з міжнародними партнерами;

залучення та ефективне використання міжнародної допомоги;

подальше просування України до членства в Європейському Союзі;

підтримка внутрішньо переміщених осіб і ветеранів.

Що про нього відомо

Сергій Корецький — український підприємець і управлінець, який до призначення очолював групу «Нафтогаз», пише Громадське

Він народився у Луцьку. Закінчив Луцький національний технічний університет, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, а також програму Executive MBA у Києво-Могилянській бізнес-школі.

Кар’єрний шлях:

2002 — очолив СП «Західна Нафтова Група»;

2002−2006 — помічник народного депутата Ігоря Єремеєва на громадських засадах;

2006 — балотувався до Верховної Ради та Волинської облради від Народного блоку Литвина;

2007 — став генеральним директором керівної компанії групи «Континіум»;

2007−2012 — помічник народної депутатки Катерини Ващук на громадських засадах;

2012−2014 — помічник народного депутата Ігоря Єремеєва;

2013 — очолив мережу автозаправних станцій WOG;

2017 — заснував компанію «Фортекс Енерджі»;

2018 — заснував кавову компанію Idealist Coffee Co.;

2019 — став співзасновником та головою правління швейцарської компанії Centurion Group SA;

2022 — очолив державні компанії «Укрнафта» та «Укртатнафта»;

2025 — за результатами відкритого конкурсу призначений головою правління групи «Нафтогаз».

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