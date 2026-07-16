Сергій Корецький став новим премʼєр-міністром України — офіційно
Ключові пріоритети нового прем’єра
- повне забезпечення потреб Сил оборони;
- масштабування українського військово-промислового комплексу;
- соціальна підтримка населення;
- допомога прифронтовим громадам;
- підготовка до наступного опалювального сезону;
- підтримка бізнесу для збереження економічної стійкості;
- розширення співпраці з міжнародними партнерами;
- залучення та ефективне використання міжнародної допомоги;
- подальше просування України до членства в Європейському Союзі;
- підтримка внутрішньо переміщених осіб і ветеранів.
Що про нього відомо
- 2002 — очолив СП «Західна Нафтова Група»;
- 2002−2006 — помічник народного депутата Ігоря Єремеєва на громадських засадах;
- 2006 — балотувався до Верховної Ради та Волинської облради від Народного блоку Литвина;
- 2007 — став генеральним директором керівної компанії групи «Континіум»;
- 2007−2012 — помічник народної депутатки Катерини Ващук на громадських засадах;
- 2012−2014 — помічник народного депутата Ігоря Єремеєва;
- 2013 — очолив мережу автозаправних станцій WOG;
- 2017 — заснував компанію «Фортекс Енерджі»;
- 2018 — заснував кавову компанію Idealist Coffee Co.;
- 2019 — став співзасновником та головою правління швейцарської компанії Centurion Group SA;
- 2022 — очолив державні компанії «Укрнафта» та «Укртатнафта»;
- 2025 — за результатами відкритого конкурсу призначений головою правління групи «Нафтогаз».
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