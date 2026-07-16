Незалежність починається з фінансової свободи: визначена дата InvestFest 2026 Сьогодні 12:55 — Особисті фінанси

Незалежність починається з фінансової свободи: визначена дата InvestFest 2026

Наймасштабніша онлайн-конференція для інвесторів — InvestFest — пройде 20 серпня, напередодні Дня Незалежності. Експерти ділитимуться інсайтами інвестиційного ринку та розкажуть учасникам, як подбати про фінансову незалежність.

Цьогоріч захід відбудеться вже вдруге. На ньому виступлять понад 20 спікерів — інвесторів, фінансистів, аналітиків — які підготують виступи на теми інвестування у фондовий ринок, нерухомість та земельні ділянки. Говоритимуть також про основи фінграмотності та про те, як інвесторам підсилити свої знання.

Крім того, всі охочі можуть просто зараз долучитися до вибору однієї з тем конференції. Для цього слід перейти за посиланням на віддати свій голос на сайті InvestFest за ту тему, яка вас найбільше цікавить.

Участь в івенті повністю безкоштовна. Організовують захід фінансові портали Finance.ua та «Мінфін».

Зареєстровані учасники отримають доступ до презентацій усіх спікерів конференції та чату учасників. Це понад 8 годин контенту про те, як працює ринок, як сформувати успішний портфель, як почати отримувати пасивний дохід та які активи краще обрати, залежно від вашої інвестиційної мети.

залишайте заявку на участь на сайті InvestFest. Приєднуйтеся до лідерів ринку — дізнайтеся про всі переваги партнерства та

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