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Незалежність починається з фінансової свободи: визначена дата InvestFest 2026

Особисті фінанси
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Незалежність починається з фінансової свободи: визначена дата InvestFest 2026
Незалежність починається з фінансової свободи: визначена дата InvestFest 2026
Наймасштабніша онлайн-конференція для інвесторів — InvestFest — пройде 20 серпня, напередодні Дня Незалежності. Експерти ділитимуться інсайтами інвестиційного ринку та розкажуть учасникам, як подбати про фінансову незалежність.
Цьогоріч захід відбудеться вже вдруге. На ньому виступлять понад 20 спікерів — інвесторів, фінансистів, аналітиків — які підготують виступи на теми інвестування у фондовий ринок, нерухомість та земельні ділянки. Говоритимуть також про основи фінграмотності та про те, як інвесторам підсилити свої знання.
Крім того, всі охочі можуть просто зараз долучитися до вибору однієї з тем конференції. Для цього слід перейти за посиланням на віддати свій голос на сайті InvestFest за ту тему, яка вас найбільше цікавить.
Участь в івенті повністю безкоштовна. Організовують захід фінансові портали Finance.ua та «Мінфін».
Зареєстровані учасники отримають доступ до презентацій усіх спікерів конференції та чату учасників. Це понад 8 годин контенту про те, як працює ринок, як сформувати успішний портфель, як почати отримувати пасивний дохід та які активи краще обрати, залежно від вашої інвестиційної мети.
Ми щиро вдячні компаніям, які вже підтримали другу масштабну онлайн-конференцію InvestFest та зробили свій внесок у фінансову грамотність українців. Нашими партнерами цього року стали провідна фінансова група ICU (Генеральний партнер), інвестиційні компанії BRAINVEST та Deniz Estate (Золоті партнери), освітня платформа Мінфін Академія (Партнер заходу), а також інформаційні партнери — кар’єрний портал injobe, мотиваційний проєкт GOALS ON FIRE та сервіс обліку фінансів FIREkit.
Приєднуйтеся до лідерів ринку — дізнайтеся про всі переваги партнерства та залишайте заявку на участь на сайті InvestFest.
За матеріалами:
Finance.ua
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