Українці, які не отримали 6500 гривень зимової підтримки, можуть ще отримати кошти Сьогодні 10:03 — Казна та Політика

Українці, які не отримали призначену у 2025 році одноразову допомогу за програмою «Зимова підтримка», все ж зможуть отримати кошти.

Адже Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє провести такі виплати трьом категоріям громадян. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить виплатити одноразову допомогу за програмою «Зимова підтримка» людям, яким її призначили у 2025 році, але фактично так і не перерахували.

Зміни стосуються трьох категорій отримувачів:

дітей із малозабезпечених сімей, дітей під опікою, дітей з інвалідністю, які виховуються у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу,

осіб з інвалідністю I групи з числа внутрішньо переміщених осіб

самотніх пенсіонерів.

З її слів, йеться про отримувачів, які подали заяву через «Дію» або в паперовій формі, отримали позитивне рішення, однак виплата не відбулася.

У 2026 році Пенсійний фонд сформує перелік таких людей і передасть його до Мінсоцполітики для фінансування.

Раніше писали , що частина українців, які мали право на допомогу у 2025 році, не отримали кошти через завершення бюджетного року.

Ситуацію врегулювали: 4 березня Кабмін ухвалив постанову № 284, яка дозволяє провести ці виплати вже у 2026 році.

Як відбуватиметься виплата «Зимової підтримки»

Пенсійний фонд України сформує перелік громадян, які мали право на допомогу, але не отримали її. Після цього список передадуть до Міністерства соціальної політики, яке забезпечить фінансування виплат.

Таким чином, українці, чиї заявки були схвалені ще у 2025 році, але залишилися без коштів, зможуть отримати належну їм державну допомогу.

Нагадаємо, що Finance.ua зібрав інформацію про більшість програм, виплат та можливостей, на які ВПО можуть претендувати у 2026 році. Цей матеріал створено в межах проєкту Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Зміст публікації не відображає офіційну позицію ІМІ та Королівства Нідерланди

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