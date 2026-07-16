Українці, які не отримали 6500 гривень зимової підтримки, можуть ще отримати кошти

Раніше писали, що частина українців, які мали право на допомогу у 2025 році, не отримали кошти через завершення бюджетного року.
Ситуацію врегулювали: 4 березня Кабмін ухвалив постанову № 284, яка дозволяє провести ці виплати вже у 2026 році.
Як відбуватиметься виплата «Зимової підтримки»
Пенсійний фонд України сформує перелік громадян, які мали право на допомогу, але не отримали її. Після цього список передадуть до Міністерства соціальної політики, яке забезпечить фінансування виплат.
Таким чином, українці, чиї заявки були схвалені ще у 2025 році, але залишилися без коштів, зможуть отримати належну їм державну допомогу.
Нагадаємо, що Finance.ua зібрав інформацію про більшість програм, виплат та можливостей, на які ВПО можуть претендувати у 2026 році. Цей матеріал створено в межах проєкту Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Зміст публікації не відображає офіційну позицію ІМІ та Королівства Нідерланди