6500 грн «зимової підтримки»: кому доплатять гроші у 2026 році

Особисті фінанси
Одноразову виплату 6500 грн отримають ті, хто мав на неї право у 2025 році, але не отримав з технічних причин
Держава врегулювала питання виплат «зимової підтримки» для тих, хто не отримав допомогу у 2025 році через технічні причини. Йдеться про одноразову виплату у розмірі 6500 грн.
Про це повідомляє Юридичний порадник для ВПО.

Про проблему

Частина українців, які мали право на допомогу у 2025 році, не отримали кошти через завершення бюджетного року.
Ситуацію врегулювали: 4 березня Кабмін ухвалив постанову № 284, яка дозволяє провести ці виплати вже у 2026 році.
«Отже, якщо ви подали заяву в 2025 році, та отримали рішення про призначення допомоги, але не отримали виплати, ви зможете їх отримати у 2026 році», — зазначають фахівці.

Кому виплатять 6500 грн у 2026 році

Йдеться не про нову програму, а про виплату тим, хто вже мав на неї право раніше.
Допомога в розмірі 6500 грн передбачена для найбільш вразливих категорій населення:
  • діти під опікою або піклуванням;
  • діти з інвалідністю у прийомних сім’ях і дитячих будинках сімейного типу;
  • діти з малозабезпечених сімей;
  • діти та особи з інвалідністю І групи з числа ВПО;
  • одинокі пенсіонери.
Виплати нарахують тим, хто подав заяву у 2025 році (через «Дію» або в паперовій формі), отримав рішення про призначення допомоги, але не отримав кошти до кінця року.
Такі заявники мають отримати свої 6500 грн уже у 2026 році.
Як проходитимуть виплати

Для проведення виплат Пенсійний фонд має сформувати перелік отримувачів і передати дані до Мінсоцполітики.
Далі процес виглядає так:
  • протягом 3 робочих днів Пенсійний фонд передає інформацію про потребу в коштах;
  • Мінсоцполітики за 3 робочі дні спрямовує гроші Пенсійному фонду;
  • Пенсійний фонд за 2 дні перераховує кошти до Ощадбанку;
  • банк здійснює виплати отримувачам.
«Якщо заява була подана, Пенсійний фонд прийняв рішення про призначення допомоги, але кошти не виплатили до кінця 2025 року, — такий заявник має отримати їх тепер», — пишуть експерти Юридичного порадника.
Раніше ми повідомляли, що Мінсоцполітики готує програму грошової підтримки для найуразливіших категорій населення. У квітні українцям планують нарахувати додаткову одноразову виплату у розмірі 1500 грн.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВиплатиГрошіФінансова допомогаДопомога малозабезпеченимВПОДовідка ВПО
Місце для вашої реклами
