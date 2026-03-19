6500 грн «зимової підтримки»: кому доплатять гроші у 2026 році Сьогодні 14:09 — Особисті фінанси

Одноразову виплату 6500 грн отримають ті, хто мав на неї право у 2025 році, але не отримав з технічних причин

Держава врегулювала питання виплат «зимової підтримки» для тих, хто не отримав допомогу у 2025 році через технічні причини. Йдеться про одноразову виплату у розмірі 6500 грн.

Про це повідомляє Юридичний порадник для ВПО.

Про проблему

Частина українців, які мали право на допомогу у 2025 році, не отримали кошти через завершення бюджетного року.

Ситуацію врегулювали: 4 березня Кабмін ухвалив постанову № 284, яка дозволяє провести ці виплати вже у 2026 році.

«Отже, якщо ви подали заяву в 2025 році, та отримали рішення про призначення допомоги, але не отримали виплати, ви зможете їх отримати у 2026 році», — зазначають фахівці.

Кому виплатять 6500 грн у 2026 році

Йдеться не про нову програму, а про виплату тим, хто вже мав на неї право раніше.

Допомога в розмірі 6500 грн передбачена для найбільш вразливих категорій населення:

діти під опікою або піклуванням;

діти з інвалідністю у прийомних сім’ях і дитячих будинках сімейного типу;

діти з малозабезпечених сімей;

діти та особи з інвалідністю І групи з числа ВПО;

одинокі пенсіонери.

Виплати нарахують тим, хто подав заяву у 2025 році (через «Дію» або в паперовій формі), отримав рішення про призначення допомоги, але не отримав кошти до кінця року.

Такі заявники мають отримати свої 6500 грн уже у 2026 році.

Як проходитимуть виплати

Для проведення виплат Пенсійний фонд має сформувати перелік отримувачів і передати дані до Мінсоцполітики.

Далі процес виглядає так:

протягом 3 робочих днів Пенсійний фонд передає інформацію про потребу в коштах;

Мінсоцполітики за 3 робочі дні спрямовує гроші Пенсійному фонду;

Пенсійний фонд за 2 дні перераховує кошти до Ощадбанку;

банк здійснює виплати отримувачам.

«Якщо заява була подана, Пенсійний фонд прийняв рішення про призначення допомоги, але кошти не виплатили до кінця 2025 року, — такий заявник має отримати їх тепер», — пишуть експерти Юридичного порадника.

додаткову одноразову виплату у розмірі 1500 грн.

