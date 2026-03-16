Українцям виплатять по 1500 грн допомоги у квітні Сьогодні 12:00 — Особисті фінанси

13 млн громадян отримають одноразову допомогу 1500 грн

Міністерство соціальної політики готує програму одноразової грошової підтримки для найуразливіших категорій населення. У квітні українцям планують нарахувати додаткову виплату у розмірі 1500 грн.

Про це повідомив наредп Павло Фролов.

Очікується, що програмою буде охоплено близько 13 млн громадян, які вже отримують державну соціальну допомогу.

Хто зможе отримати виплату

Додаткові кошти передбачені для кількох категорій отримувачів соціальних виплат, зокрема:

пенсіонерів за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням;

внутрішньо переміщених осіб, які отримують соціальну допомогу (виплати на проживання до неї не входять);

людей з інвалідністю;

малозабезпечених родин та інших отримувачів базових соціальних виплат.

Як нараховуватимуть гроші

Подавати додаткові заяви не потрібно. Виплату нарахують автоматично — на той самий банківський рахунок, на який люди зазвичай отримують соціальну допомогу, або через відділення Укрпошти.

Фролов пояснює, що ця ініціатива є частиною ширшого пакета державної підтримки українців у 2026 році та має посилити соціальний захист населення.

Передбачається, що щонайменше 13 млн українців отримають додаткову виплату у розмірі 1500 грн.

Крім того, уряд готує програму компенсації витрат на пальне для водіїв. Як пізніше уточнила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, під час купівлі на АЗС громадяни зможуть отримати від держави:

15% кешбеку на дизельне пальне,

10% кешбеку на бензин,

5% кешбеку на автогаз.

