0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Євросоюз виділяє Україні ще €1 мільярд на дрони

Казна та Політика
32
Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн
Європейський Союз оголосив про виділення Україні додаткового 1 млрд євро на закупівлю безпілотників у межах кредиту на підтримку України на 2026−2027 роки.
Про це під час пресконференції у Києві повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Укрінформ.

Понад третину кредитної програми спрямують на оборону

За словами Урсули фон дер Ляєн, кредитна програма ЄС для підтримки України обсягом 90 млрд євро вже повністю запрацювала.
«Наш кредит на підтримку України у розмірі 90 мільярдів євро повністю запрацював. Більше як третина буде інвестована лише в оборонну продукцію для України», — зазначила президентка Єврокомісії.
Вона нагадала, що 30 червня ЄС виділив перший транш військової допомоги на дрони у розмірі 4 мільярдів євро.
Читайте також
«І сьогодні я рада оголосити про нову виплату ще 1 мільярда євро — саме на дрони», — зазначила глава Єврокомісії.
Вона також нагадала, що ЄС щойно схвалив плани виплат на 10 мільярдів євро на додаткові дрони, ракети та винищувачі.
Нагадаємо, 30 червня ЄС виділив Україні 3,9 млрд євро на закупівлю дронів в рамках 6 млрд євро, визначених на це у межах кредиту на підтримку України у 2026−2027 році в розмірі 90 млрд євро.
З цього кредиту 60 млрд євро буде направлено виключно на оборонну допомогу Україні, 30 млрд євро — на бюджетну підтримку.
За матеріалами:
Укрінформ
ЄСФінансова допомога
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems