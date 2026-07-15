Євросоюз виділяє Україні ще €1 мільярд на дрони Сьогодні 17:50 — Казна та Політика

Урсула фон дер Ляєн

Європейський Союз оголосив про виділення Україні додаткового 1 млрд євро на закупівлю безпілотників у межах кредиту на підтримку України на 2026−2027 роки.

Про це під час пресконференції у Києві повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Укрінформ.

Понад третину кредитної програми спрямують на оборону

За словами Урсули фон дер Ляєн, кредитна програма ЄС для підтримки України обсягом 90 млрд євро вже повністю запрацювала.

«Наш кредит на підтримку України у розмірі 90 мільярдів євро повністю запрацював. Більше як третина буде інвестована лише в оборонну продукцію для України», — зазначила президентка Єврокомісії.

Вона нагадала, що 30 червня ЄС виділив перший транш військової допомоги на дрони у розмірі 4 мільярдів євро.

«І сьогодні я рада оголосити про нову виплату ще 1 мільярда євро — саме на дрони», — зазначила глава Єврокомісії.

Вона також нагадала, що ЄС щойно схвалив плани виплат на 10 мільярдів євро на додаткові дрони, ракети та винищувачі.

Нагадаємо, 30 червня ЄС виділив Україні 3,9 млрд євро на закупівлю дронів в рамках 6 млрд євро, визначених на це у межах кредиту на підтримку України у 2026−2027 році в розмірі 90 млрд євро.

З цього кредиту 60 млрд євро буде направлено виключно на оборонну допомогу Україні, 30 млрд євро — на бюджетну підтримку.

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