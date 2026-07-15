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В НБУ повідомили, чи оновлять шрифт на банкноті 2 тис. грн

Казна та Політика
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В НБУ повідомили, чи оновлять шрифт на банкноті 2 тис. грн
В НБУ повідомили, чи оновлять шрифт на банкноті 2 тис. грн
НБУ висловив вдячність фаховій спільноті дизайнерів за свідому позицію та професійну увагу до кожного елемента нової банкноти національної валюти номіналом 2 000 гривень.
Про це йдеться в повідомленні регулятора.
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«Ми проаналізували матеріали публічної дискусії, зокрема аргументи щодо стилістичної подібності створеного художниками Національного банку напису номіналу банкноти до однієї з неофіційних кириличних адаптацій шрифту, що має російське походження», — написав НБУ.
Якщо раніше це питання могло розглядатися як суто фахова дискусія, зокрема щодо технічних аспектів виконання напису (шрифтовий пакет НБУ не використовувався), то сьогодні це справа принципу: для Національного банку України неприйнятна навіть асоціація елементів дизайну банкноти, що вшановує Василя Стуса, з роботою громадянки країни-агресора.

Що зроблять

Зважаючи на це, НбУ вирішив оновити стилістику напису номіналу нової банкноти.
Графічне зображення літер напису буде створено в повній відповідності до вигляду літер в офіційній кириличній версії шрифту Bickham Script, без авторських варіацій.
«Василь Стус є совістю нації і моральним абсолютом. Банкнота з його портретом має бути бездоганною в кожній лінії. Ми не вступатимемо в графологічні дискусії — у Національного банку є ліцензія, і юридично питань тут немає. Але для нас є питання цінності. Коли напис на банкноті зі Стусом асоціюють із роботою громадянки країни-агресора — самого факту такої асоціації достатньо. Жодних російських тіней на банкноті з поетом, якого вбила росія», — прокоментував Андрій Пишний, Голова Національного банку України.

Коли вийде в обіг оновлена банкнота

Оновлений напис буде виконано на нових банкнотах номіналом 2 000 гривень. Оскільки банкнота ще не запущена у виробництво, то внесення змін до оформлення не вплине на строки її введення в обіг. Банкнота, як і анонсувалося, буде введена в обіг 04 вересня 2026 року.
Раніше НБУ повідомив, що введення в обіг нової банкноти номіналом 2000 гривень не спровокує зростання цін та не вплине на рівень інфляції в країні. Новий номінал вводиться через зростання обсягів економіки, зарплат, цін і готівки в обігу, а не є причиною цих процесів.
Також раніше писали, що банкнота міститиме щонайменше 20 сучасних елементів захисту, що має посилити її захист від підроблення.
На лицьовому боці купюри буде розміщено портрет Василя Стуса, а праворуч — його підпис.
У лівому нижньому кутку буде зазначено номінал «2000» та графічний символ гривні «₴». Також вертикальне позначення номіналу буде розміщене на захисній стрічці праворуч.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУ
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