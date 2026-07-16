Як правильно оцінити автомобіль перед продажем Сьогодні 09:31 — Особисті фінанси

Перед укладенням договору купівлі-продажу можна заздалегідь дізнатися ринкову вартість транспортного засобу

Перед продажем автомобіля власники можуть заздалегідь визначити його ринкову вартість, щоб правильно оформити договір купівлі-продажу та уникнути можливих проблем під час перереєстрації транспортного засобу.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Чому важливо визначити ринкову вартість автомобіля

Перед укладенням договору купівлі-продажу можна заздалегідь дізнатися ринкову вартість транспортного засобу. Це допомагає уникнути юридичних помилок, правильно оформити документи та пройти процедуру перереєстрації без зайвих клопотів.

За Податковим кодексом України, сума в договорі купівлі-продажу не може бути нижчою за офіційну ринкову вартість машини. Саме тому оцінка від експертів допомагає правильно оформити документи, підтвердити ціну та точно розрахувати необхідні збори.

Зробити це можна в установах Експертної служби МВС, де фахівці визначають ринкову вартість транспортного засобу відповідно до вимог чинного законодавства.

Які фактори впливають на вартість автомобіля

Під час проведення оціночного дослідження експерти аналізують цілий комплекс індивідуальних факторів, які безпосередньо впливають на ринкову вартість. Серед них:

рік випуску автомобіля та термін його експлуатації;

технічні характеристики і комплектація;

фактичний пробіг та загальний технічний стан;

наявність пошкоджень, слідів корозії чи попередніх ремонтів.

За результатами проведеного дослідження автовласник отримує офіційний висновок про визначення ринкової вартості, який може бути використаний під час подальшого оформлення договору купівлі-продажу.

Як відбувається перереєстрація автомобіля

Наступний крок після отримання документа про оціночну вартість — це перереєстрація транспортного засобу.

Укласти договір купівлі-продажу можна в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Кабінет Міністрів ухвалив зміни до правил видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Посвідчення водія відтепер видаватимуть на різний строк залежно від категорії транспортного засобу:

15 років — для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів (категорії А1, А, В, В1, ВЕ);

5 років — для водіїв вантажного та пасажирського транспорту (категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.