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Укрзалізниця запускає додатковий Інтерсіті Київ — Луцьк

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Frontera Express матиме поетичні паузи на борту читаннями поезії наживо
Frontera Express матиме поетичні паузи на борту читаннями поезії наживо
Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті № 755/756 Київ — Луцьк на 25 та 26 липня.
Про це повідомила пресслужба компанії.
«У ці дати в Луцьку відбуватиметься міжнародний літературний фестиваль „Фронтера“, логістичним партнером якого виступить УЗ», — сказано в повідомленні.

Розклад руху

Поїзд вирушатиме з Києва о 07:00 та прибуватиме до Луцька о 12:44. На маршруті передбачена зупинка в Рівному з 11:15 до 11:17.
У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з Луцька о 15:49, зупинятиметься в Рівному з 17:00 до 17:02 та прибуватиме до Києва о 21:15.
«Frontera Express матиме поетичні паузи на борту читаннями поезії наживо. Крім того, у кожному вагоні суботнього рейсу Київ — Луцьк на випадкових місцях пасажирів очікуватимуть літературні подарунки від „Фронтери“, видавництвa „Лабораторія“ та УЗ», — додали в компанії.
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Раніше на напрямку Київ — Луцьк курсував щоденний поїзд Skoda, який наразі перебуває на плановому ремонті та повернеться наприкінці року. Для призначення додаткового поїзда у піковий період використовується поїзд Hyundai.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що програма «3000 км Україною», яка дозволяє українцям безкоштовно подорожувати залізницею в межах річного ліміту, продовжує діяти і влітку 2026 року. У цей період кількість доступних маршрутів обмежена через високий попит на перевезення. У червні та липні 2026 року безкоштовні квитки за програмою «3000 км Україною» передбачені на окремих місцях у низці поїздів далекого сполучення.
За матеріалами:
Finance.ua
Укрзалізниця
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