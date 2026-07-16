«У ці дати в Луцьку відбуватиметься міжнародний літературний фестиваль „Фронтера“, логістичним партнером якого виступить УЗ», — сказано в повідомленні.
Розклад руху
Поїзд вирушатиме з Києва о 07:00 та прибуватиме до Луцька о 12:44. На маршруті передбачена зупинка в Рівному з 11:15 до 11:17.
У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з Луцька о 15:49, зупинятиметься в Рівному з 17:00 до 17:02 та прибуватиме до Києва о 21:15.
«Frontera Express матиме поетичні паузи на борту читаннями поезії наживо. Крім того, у кожному вагоні суботнього рейсу Київ — Луцьк на випадкових місцях пасажирів очікуватимуть літературні подарунки від „Фронтери“, видавництвa „Лабораторія“ та УЗ», — додали в компанії.
Раніше на напрямку Київ — Луцьк курсував щоденний поїзд Skoda, який наразі перебуває на плановому ремонті та повернеться наприкінці року. Для призначення додаткового поїзда у піковий період використовується поїзд Hyundai.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що програма «3000 км Україною», яка дозволяє українцям безкоштовно подорожувати залізницею в межах річного ліміту, продовжує діяти і влітку 2026 року. У цей період кількість доступних маршрутів обмежена через високий попит на перевезення. У червні та липні 2026 року безкоштовні квитки за програмою «3000 км Україною» передбачені на окремих місцях у низці поїздів далекого сполучення.