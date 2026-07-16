Укрзалізниця запускає додатковий Інтерсіті Київ — Луцьк Сьогодні 06:06 — Особисті фінанси

Frontera Express матиме поетичні паузи на борту читаннями поезії наживо

Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті № 755/756 Київ — Луцьк на 25 та 26 липня.

Про це повідомила пресслужба компанії.

«У ці дати в Луцьку відбуватиметься міжнародний літературний фестиваль „Фронтера“, логістичним партнером якого виступить УЗ», — сказано в повідомленні.

Розклад руху

Поїзд вирушатиме з Києва о 07:00 та прибуватиме до Луцька о 12:44. На маршруті передбачена зупинка в Рівному з 11:15 до 11:17.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з Луцька о 15:49, зупинятиметься в Рівному з 17:00 до 17:02 та прибуватиме до Києва о 21:15.

«Frontera Express матиме поетичні паузи на борту читаннями поезії наживо. Крім того, у кожному вагоні суботнього рейсу Київ — Луцьк на випадкових місцях пасажирів очікуватимуть літературні подарунки від „Фронтери“, видавництвa „Лабораторія“ та УЗ», — додали в компанії.

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Раніше на напрямку Київ — Луцьк курсував щоденний поїзд Skoda, який наразі перебуває на плановому ремонті та повернеться наприкінці року. Для призначення додаткового поїзда у піковий період використовується поїзд Hyundai.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що програма «3000 км Україною», яка дозволяє українцям безкоштовно подорожувати залізницею в межах річного ліміту, продовжує діяти і влітку 2026 року. У цей період кількість доступних маршрутів обмежена через високий попит на перевезення. У червні та липні 2026 року безкоштовні квитки за програмою «3000 км Україною» передбачені на окремих місцях у низці поїздів далекого сполучення.

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