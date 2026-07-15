Де українці можуть отримати 400 дол.: умови виплати Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Де українці можуть отримати 400 дол.: умови виплати

Відкрито подачу заявок на участь у проєкті підтримки людей, які хочуть і можуть займатись сільським господарством.

Проєкт «Допомога прифронтовим домогосподарствам» реалізується громадською організацією «Південна стратегія розвитку» у партнерстві з Всесвітньою продовольчою програмою ООН (ВПП ООН).

Про це повідомляє Михайлівська рада Запорізької області.

Хто може податися

Сімʼї, які мають земельні ділянки або приміщення для ведення присадибного господарства, проживають у цільових громадах та вмотивовані і спроможні займатися сільським господарством.

Домогосподарства, які мають критерії вразливості, матимуть пріорітет у відборі, але наявність вразливості не гарантує отримання допомоги.

Розмір допомоги

Відібрані учасники отримають цільову фінансову допомогу в еквіваленті 400 доларів США.

Ці кошти призначені винятково для розвитку присадибного господарства у двох напрямках:

У сфері рослинництва фінансування можна спрямувати на купівлю насіння, добрив, дрібного інвентарю, а також на облаштування систем поливу чи теплиць.

У галузі тваринництва кошти дозволяється використати на закупівлю кормів, ремонт або покращення умов утримання худоби та птиці.

Детальніше про види, умови та критерії допомоги: https://bit.ly/4vIgrmZ

Представник домогосподарства повинен мати при собі документи, що посвідчують особу кожного з членів домогосподарства, та у разі наявності вразливості — документ, який її підтверджує.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.