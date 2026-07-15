США змінюють правила для міжнародних посилок: що потрібно знати українцям Сьогодні 15:32 — Особисті фінанси

Усі відправлення, оформлені до набрання чинності нових правил, будуть доставлені без змін.

Із 24 липня США запроваджують нові правила митного оформлення міжнародних відправлень. Замість єдиної ставки мита у 10% застосовуватимуться ставки залежно від категорії товару, для кожного відправлення стане обов’язковим зазначення 10-значного коду товару за УКТ ЗЕД, а поріг вартості для спрощеного оформлення збільшиться з 800 до 2500 доларів.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Укрпошта оновила цифрові сервіси

Укрпошта зазначає, що завчасно адаптувала свої цифрові сервіси, щоб клієнтам не довелося самостійно розраховувати нові митні ставки.

До 24 липня компанія планує завершити оновлення Особистого кабінету, митного калькулятора на сайті та партнерських API. Після цього відправники автоматично бачитимуть актуальну ставку мита та зможуть розрахувати суму платежів ще до оформлення відправлення.

Орієнтовно з 21 липня оновлений функціонал стане доступним в ІТ-системах Укрпошти.

Як оформлюватимуть відправлення до США

Комерційні відправлення до США можна буде оформлювати через Особистий кабінет на сайті компанії.

Мобільний застосунок оновлять пізніше, а у відділеннях без попереднього онлайн-оформлення прийматимуть лише некомерційні відправлення, зокрема подарунки.

Розрахунок митних платежів здійснюватиметься за допомогою митного калькулятора компанії Zonos, яка співпрацює з понад 70 національними поштовими операторами — членами Всесвітнього поштового союзу.

Правила щодо подарунків залишаються без змін: безмитний ліміт становить 100 доларів США, а один відправник, як і раніше, може надіслати не більше п’яти таких посилок.

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Усі відправлення, оформлені до набрання чинності нових правил, будуть доставлені без змін.

У перехідний період Укрпошта забезпечить супровід митного оформлення, врегулювання всіх процедурних питань і виступить фінансовим гарантом перед митною службою США.

Другий етап нових митних правил США стартує 22 жовтня 2026 року та стосуватиметься окремих категорій товарів.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що з 1 липня 2026 року в країнах Європейського Союзу набули чинності нові митні правила для міжнародних відправлень. Для українських експортерів це означає запровадження обов’язкового збору в розмірі 3 євро за кожну товарну позицію, зазначену окремим рядком у митній декларації, а також нові вимоги щодо адміністрування ПДВ.

Національний банк України з 15 липня 2026 року дозволив операторам поштового зв’язку, експрес-перевізникам та іншим міжнародним транспортним перевізникам здійснювати перекази іноземної валюти за кордон для сплати митних платежів, податків, зборів та інших обов’язкових платежів, пов’язаних із ввезенням посилок на територію Європейського Союзу.

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