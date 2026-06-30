«Укрпошта» змінює тарифи з 1 липня Сьогодні 10:25 — Особисті фінанси

Відділення Укрпошти

Із 1 липня «Укрпошта» скасує доплату за доставку відправлень до сіл пересувними відділеннями. Водночас кур’єрська доставка подорожчає через зростання вартості пального.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Які тарифи зміняться

Вартість відправки у села, де працюють точки присутності оператора (стаціонарні відділення або облаштовані кімнати в сільрадах), прирівняли до тарифів на доставку по місту. Тобто додаткову плату у 45 гривень за доставку у села більше не стягуватимуть.

У компанії пояснили, що це дасть мешканцям сільської місцевості можливість користуватися поштовими послугами на тих самих умовах, що й жителям міст.

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Водночас із 1 липня зміниться вартість кур’єрської доставки. Через подорожчання пального тариф зросте на 5 гривень — до 50 гривень. Ця ціна буде однаковою як для міської, так і для сільської місцевості.

В «Укрпошті» наголошують, що навіть після підвищення тарифу кур’єрська доставка за 50 грн залишатиметься однією з найдоступніших на ринку. Цей тариф є єдиним як для міських, так і для сільських територій.

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