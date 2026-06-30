0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Укрпошта» змінює тарифи з 1 липня

Особисті фінанси
61
Відділення Укрпошти
Відділення Укрпошти
Із 1 липня «Укрпошта» скасує доплату за доставку відправлень до сіл пересувними відділеннями. Водночас кур’єрська доставка подорожчає через зростання вартості пального.
Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Які тарифи зміняться

Вартість відправки у села, де працюють точки присутності оператора (стаціонарні відділення або облаштовані кімнати в сільрадах), прирівняли до тарифів на доставку по місту. Тобто додаткову плату у 45 гривень за доставку у села більше не стягуватимуть.
У компанії пояснили, що це дасть мешканцям сільської місцевості можливість користуватися поштовими послугами на тих самих умовах, що й жителям міст.
Читайте також
Водночас із 1 липня зміниться вартість кур’єрської доставки. Через подорожчання пального тариф зросте на 5 гривень — до 50 гривень. Ця ціна буде однаковою як для міської, так і для сільської місцевості.
В «Укрпошті» наголошують, що навіть після підвищення тарифу кур’єрська доставка за 50 грн залишатиметься однією з найдоступніших на ринку. Цей тариф є єдиним як для міських, так і для сільських територій.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Укрпошта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems