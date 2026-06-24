Укрпошта запустила поштомати у нових містах Сьогодні 12:34 — Особисті фінанси

Найбільше комірок швидкої видачі функціонує у Києві та Київській області

Укрпошта вже встановила 277 внутрішніх поштоматів із 600, які компанія планує запустити.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Де вже працюють комірки швидкої видачі

Найбільше комірок швидкої видачі функціонує у Києві та Київській області — 122.

Після успішного запуску проєкту такі поштомати також встановили у Запоріжжі, Кропивницькому, Вінниці, Хмельницькому, Миколаєві та Одесі. Наразі монтаж обладнання триває у Львові та Івано-Франківську.

Комірки швидкої видачі розміщені безпосередньо у відділеннях Укрпошти та працюють у години їхньої роботи.

Як працює сервіс

Частину відправлень система автоматично спрямовує до них, після чого клієнт отримує SMS із кодом доступу та може самостійно забрати посилку без звернення до оператора.

Водночас традиційне обслуговування залишається доступним.

Результати пілотного проєкту

«Пілотний проєкт у Києві та Київській області показав чудові результати: за два місяці роботи через комірки швидкої видачі близько 72% одержувачів забрали свої попередньо оплачені посилки самостійно, без черг», — повідомили в компанії.

Це стало підставою для перегляду планів розвитку мережі. Якщо спочатку в Укрпошті мали встановити 400 внутрішніх поштоматів, то тепер — 600.

«Ми бачимо, що клієнти активно користуються новим сервісом. Комірки швидкої видачі дозволяють отримати посилку за лічені секунди, без черг та очікування, що допомагає нам лише покращувати якість обслуговування. У травні ми доставили вчасно 98,02% відправлень», — зазначають в Укрпошті.

Паралельно до кінця 2026 року у компанії планують встановити понад 1 000 класичних зовнішніх поштоматів по всій країні.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що «Укрпошта» запустила доставку в поштомати без додаткової оплати і розширила функціональність застосунку для керування відправленнями.

Доставка в поштомат коштує стільки ж, скільки й доставка у відділення.

Разом із запуском поштоматів компанія оновила застосунок «Укрпошта 2.0». Користувачі отримали можливість:

змінювати місце отримання (відділення, адреса або поштомат);

редагувати дані одержувача;

продовжувати термін зберігання;

дистанційно оформлювати повернення відправлення.

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