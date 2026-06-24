Укрпошта запустила поштомати у нових містах

Частину відправлень система автоматично спрямовує до них, після чого клієнт отримує SMS із кодом доступу та може самостійно забрати посилку без звернення до оператора.
Водночас традиційне обслуговування залишається доступним.
Результати пілотного проєкту
«Пілотний проєкт у Києві та Київській області показав чудові результати: за два місяці роботи через комірки швидкої видачі близько 72% одержувачів забрали свої попередньо оплачені посилки самостійно, без черг», — повідомили в компанії.
Це стало підставою для перегляду планів розвитку мережі. Якщо спочатку в Укрпошті мали встановити 400 внутрішніх поштоматів, то тепер — 600.
«Ми бачимо, що клієнти активно користуються новим сервісом. Комірки швидкої видачі дозволяють отримати посилку за лічені секунди, без черг та очікування, що допомагає нам лише покращувати якість обслуговування. У травні ми доставили вчасно 98,02% відправлень», — зазначають в Укрпошті.