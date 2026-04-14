«Укрпошта» запустила поштомати та оновила застосунок Сьогодні 11:34 — Особисті фінанси

«Укрпошта» запустила доставку в поштомати без додаткової оплати і розширила функціональність застосунку для керування відправленнями.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Масштабування мережі поштоматів

Перші 70 поштоматів запрацювали в Києві, ще 30 в Одесі з’являться протягом квітня, а до кінця року мережа має розширитися до 1000 поштоматів по всій країні. Протягом перших тижнів сервіс доступний для передплачених посилок, але вже до кінця квітня запрацює оплата в додатку.

«Ми знаємо, що наші поштомати дуже чекали, тому будемо максимально швидко розширювати їхню мережу. Важливо, що тарифи на доставку до відділення, поштомата, а невдовзі й до точки видачі будуть однаковими. Клієнт сам обиратиме, де забирати посилку, за найдоступнішими цінами і без переплат. Так само у застосунку, без витрати часу та черг, можна буде дистанційно в будь-який час керувати своїми відправленнями», — заявив генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

Отримання відправлень доступне як через застосунок, так і за кодом із SMS.

Доставка в поштомат коштує стільки ж, скільки й доставка у відділення.

Нові функції в застосунку

Разом із запуском поштоматів компанія оновила застосунок «Укрпошта 2.0». Користувачі отримали можливість:

змінювати місце отримання (відділення, адреса або поштомат);

редагувати дані одержувача;

продовжувати термін зберігання;

дистанційно оформлювати повернення відправлення.

Переадресація є безкоштовною до моменту прибуття посилки у відділення. Після доставки у відділення зміна адреси можлива за чинними тарифами.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Укрпошта з 1 квітня 2026 року оновлює частину тарифів на пересилання посилок. У компанії пояснюють це зростанням операційних витрат — насамперед на пальне, обслуговування інфраструктури та підтримку безперервної роботи мережі в умовах блекаутів.

