«Укрпошта» запустила поштомати та оновила застосунок

Доставка в поштомат коштує стільки ж, скільки й доставка у відділення
«Укрпошта» запустила доставку в поштомати без додаткової оплати і розширила функціональність застосунку для керування відправленнями.
Про це повідомила пресслужба компанії.

Масштабування мережі поштоматів

Перші 70 поштоматів запрацювали в Києві, ще 30 в Одесі з’являться протягом квітня, а до кінця року мережа має розширитися до 1000 поштоматів по всій країні. Протягом перших тижнів сервіс доступний для передплачених посилок, але вже до кінця квітня запрацює оплата в додатку.
«Ми знаємо, що наші поштомати дуже чекали, тому будемо максимально швидко розширювати їхню мережу. Важливо, що тарифи на доставку до відділення, поштомата, а невдовзі й до точки видачі будуть однаковими. Клієнт сам обиратиме, де забирати посилку, за найдоступнішими цінами і без переплат. Так само у застосунку, без витрати часу та черг, можна буде дистанційно в будь-який час керувати своїми відправленнями», — заявив генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.
Отримання відправлень доступне як через застосунок, так і за кодом із SMS.
Нові функції в застосунку

Разом із запуском поштоматів компанія оновила застосунок «Укрпошта 2.0». Користувачі отримали можливість:
  • змінювати місце отримання (відділення, адреса або поштомат);
  • редагувати дані одержувача;
  • продовжувати термін зберігання;
  • дистанційно оформлювати повернення відправлення.
Переадресація є безкоштовною до моменту прибуття посилки у відділення. Після доставки у відділення зміна адреси можлива за чинними тарифами.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Укрпошта з 1 квітня 2026 року оновлює частину тарифів на пересилання посилок. У компанії пояснюють це зростанням операційних витрат — насамперед на пальне, обслуговування інфраструктури та підтримку безперервної роботи мережі в умовах блекаутів.
За матеріалами:
Finance.ua
Укрпошта
