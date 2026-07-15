Підвищення зарплат більше не допомагає бізнесу знаходити працівників Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

Дефіцит кадрів змушує бізнес переглядати прийняті підходи до рекрутингу

Дефіцит робочої сили перестав бути тимчасовим наслідком війни та перетворився на один із ключових викликів для української економіки. 78% роботодавців заявляють про нестачу працівників, а понад дві третини очікують, що ситуація найближчими роками лише погіршуватиметься.

Про це під час щорічної конференції HR Wisdom Summit розповіла керівниця платформи OLX Робота, співголова HR-комітету Європейської Бізнес Асоціації (EBA) Марія Абдулліна, передає Delo.ua.

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Кадровий дефіцит стає новою реальністю

За результатами дослідження OLX Робота та EBA, 78% українських компаній уже стикаються з нестачею працівників. Найгостріше проблема проявляється у виробництві, торгівлі, логістиці, будівництві та сфері послуг — тобто в галузях, де традиційно існує високий попит на лінійний персонал. 68% роботодавців прогнозують подальше погіршення ситуації.

Якщо протягом перших років повномасштабної війни головною причиною кадрового дефіциту була мобілізація, то тепер дедалі більший вплив має міграція населення. За словами Абдулліної, за останній рік кількість роботодавців, які відчули негативний ефект від виїзду українців за кордон, суттєво зросла.

Окремою тенденцією 2026 року став відтік молодих чоловіків віком до 22 років. Уже 41% компаній повідомляють, що цей фактор безпосередньо вплинув на їхню можливість знаходити нових працівників.

Бізнес змінює саму модель найму

Сьогодні дедалі більше роботодавців готові брати на роботу кандидатів без необхідного досвіду та навчати їх всередині компанії. Такий підхід поступово стає нормою, адже знайти готового спеціаліста значно складніше, ніж інвестувати у підготовку нового працівника.

Водночас більшість компаній продовжують робити ставку саме на молодь, хоча саме ця категорія населення найактивніше скорочується через міграцію.

Підвищення зарплат уже не вирішує проблему

Конкуренція за працівників змушує бізнес підвищувати заробітні плати. За даними дослідження, кожен четвертий роботодавець за останній рік збільшив зарплати щонайменше на 10%, а середнє зростання заробітних плат на ринку становило близько 20%.

Втім, цього вже недостатньо для залучення нових співробітників. Кандидати дедалі частіше оцінюють не лише рівень доходу, а й корпоративну культуру, можливості навчання, гнучкий графік роботи, можливість працювати дистанційно, соціальний пакет та репутацію компанії.

У 2025 році у межах дослідження 58% компаній заявили про підвищення окладів. У 2026 році цей показник збільшився до 72%. Водночас змінився не лише масштаб підвищень, а й їхній розмір. Минулого року роботодавці переважно зазначали, що підвищення становило до 10% (35% респондентів). Цього року «планка» стала вищою: більшість опитаних бізнесів (30%) підняли зарплату на 11−22%.

Натомість частка підприємств, які вдалися до скорочення виплат, у 2026 році зменшилась до 5% проти 15% у 2025 році, що є позитивним сигналом.

Цікаво, що думка пошукачів є іншою: за результатами, 51% відзначають, що не отримували підвищення за останній рік. Підвищення на 10% і більше мали 39% опитуваних.

Бізнес відкриває для себе нові категорії працівників

Дефіцит кадрів змушує бізнес переглядати прийняті підходи до рекрутингу. Все більше компаній починають активно працювати з людьми старшого віку, кандидатами без професійного досвіду та іншими категоріями працівників, які раніше залишалися поза основним фокусом роботодавців.

Зокрема, суттєво змінилося ставлення до кандидатів віком понад 50 років. Якщо раніше багато компаній не розглядали їх як перспективних співробітників, то сьогодні роботодавці дедалі частіше цінують їхню відповідальність, стабільність та професійний досвід.

Паралельно бізнес активно інвестує у внутрішні програми навчання, розуміючи, що самостійна підготовка працівників стає важливою конкурентною перевагою.

Окрему увагу під час виступу Марія Абдулліна приділила ветеранам, які найближчими роками дедалі активніше повертатимуться до цивільного життя. На її думку, українському бізнесу вже сьогодні необхідно готуватися до цієї трансформації. Йдеться не лише про соціальну відповідальність компаній, а й про один із найважливіших кадрових ресурсів майбутньої української економіки.

Ветерани мають високий рівень відповідальності, стресостійкість, навички роботи в умовах невизначеності та управління людьми.

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