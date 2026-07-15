Конкуренція нижча, ніж в ІТ: що відбувається на ринку вакансій в оборонці Сьогодні 11:04 — Особисті фінанси

Технічний працівник у deftech-галузі

Попит на фахівців в оборонній галузі продовжує зростати, а конкуренція за вакансії залишається значно нижчою, ніж на загальному ІТ-ринку. Лише за перше півріччя 2026 року оборонні компанії відкрили більше вакансій, ніж за весь минулий рік, а роботодавці активно шукають як технічних, так і нетехнічних спеціалістів.

Вакансій стає більше, але й кандидатів побільшало

За даними DOU, у другому кварталі 2026 року компанії оборонної галузі опублікували 3518 вакансій — на 14,6% більше, ніж у першому кварталі. Загалом за перше півріччя цього року відкрили 6523 вакансії, що вже перевищує показник за весь 2025 рік, коли було опубліковано 5915 пропозицій роботи.

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Разом зі збільшенням кількості вакансій зріс і інтерес кандидатів. Найбільше відгуків зафіксували у травні — 9303, тоді як у травні минулого року їх було лише 3534.

У середньому одна вакансія в оборонній сфері отримувала 10,2 відгуку проти 9,2 кварталом раніше. Для порівняння, такий самий рівень конкуренції в ІТ спостерігався лише у категорії C++.

Кого шукають найчастіше та де конкуренція найменша

Продовжує зростати кількість вакансій для Hardware-спеціалістів — у другому кварталі їх було 646. Це майже стільки ж, скільки за все друге півріччя 2025 року.

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Найбільше вакансій традиційно відкривали для QA-фахівців, Embedded-розробників і Project Manager. Також збільшується попит на керівників рівня C-level. Серед нетехнічних спеціальностей найчастіше шукали HR-фахівців, спеціалістів із підтримки користувачів, продажів і маркетингу.

Серед програмістів найбільш затребуваними залишаються розробники C++ та Python.

Найвища конкуренція спостерігалася за вакансії Project Manager — у середньому 31,6 відгуку на одну вакансію. Далі йдуть QA (24,9), DevOps (23,2), Product Manager (22,2) та C-level (18,9).

Водночас загальна конкуренція в оборонній сфері залишається значно нижчою, ніж на ІТ-ринку загалом. Наприклад, у категорії QA одна вакансія в оборонній індустрії отримує в середньому близько 25 відгуків, тоді як в ІТ — 77. Подібна ситуація спостерігається і серед Project Manager та .NET-розробників.

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Серед нетехнічних вакансій найбільшу конкуренцію мають Copywriter, Sales і Marketing, тоді як найменше кандидатів претендують на вакансії Support.

Найбільше шукають спеціалістів із досвідом

Найактивніше роботодавці шукають кандидатів із досвідом роботи від одного до трьох років — у другому кварталі для них було відкрито 1210 вакансій.

Також збільшилася кількість пропозицій для фахівців із досвідом 3−5 років і понад п’ять років. Водночас вакансій для junior-спеціалістів поменшало — їхня кількість скоротилася з 287 до 227. Натомість для кандидатів без досвіду відкрили 54 вакансії, що на 28 більше, ніж кварталом раніше.

Найбільше вакансій традиційно публікують у Києві — у другому кварталі їх було 2922, майже на 500 більше, ніж на початку року.

Водночас активніше наймати працівників почали й в інших містах. У Дніпрі кількість вакансій зросла до 46, а в Одесі — до 83, що стало найвищим показником за останні півтора року.

Кількість віддалених вакансій після різкого зростання на початку року залишається стабільною — у другому кварталі роботодавці пропонували 273 такі позиції.

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