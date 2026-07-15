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Конкуренція нижча, ніж в ІТ: що відбувається на ринку вакансій в оборонці

Особисті фінанси
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Технічний працівник у deftech-галузі
Технічний працівник у deftech-галузі
Попит на фахівців в оборонній галузі продовжує зростати, а конкуренція за вакансії залишається значно нижчою, ніж на загальному ІТ-ринку. Лише за перше півріччя 2026 року оборонні компанії відкрили більше вакансій, ніж за весь минулий рік, а роботодавці активно шукають як технічних, так і нетехнічних спеціалістів.

Вакансій стає більше, але й кандидатів побільшало

За даними DOU, у другому кварталі 2026 року компанії оборонної галузі опублікували 3518 вакансій — на 14,6% більше, ніж у першому кварталі. Загалом за перше півріччя цього року відкрили 6523 вакансії, що вже перевищує показник за весь 2025 рік, коли було опубліковано 5915 пропозицій роботи.
Разом зі збільшенням кількості вакансій зріс і інтерес кандидатів. Найбільше відгуків зафіксували у травні — 9303, тоді як у травні минулого року їх було лише 3534.
Конкуренція нижча, ніж в ІТ: що відбувається на ринку вакансій в оборонці
У середньому одна вакансія в оборонній сфері отримувала 10,2 відгуку проти 9,2 кварталом раніше. Для порівняння, такий самий рівень конкуренції в ІТ спостерігався лише у категорії C++.

Кого шукають найчастіше та де конкуренція найменша

Продовжує зростати кількість вакансій для Hardware-спеціалістів — у другому кварталі їх було 646. Це майже стільки ж, скільки за все друге півріччя 2025 року.
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Найбільше вакансій традиційно відкривали для QA-фахівців, Embedded-розробників і Project Manager. Також збільшується попит на керівників рівня C-level. Серед нетехнічних спеціальностей найчастіше шукали HR-фахівців, спеціалістів із підтримки користувачів, продажів і маркетингу.
Серед програмістів найбільш затребуваними залишаються розробники C++ та Python.
Найвища конкуренція спостерігалася за вакансії Project Manager — у середньому 31,6 відгуку на одну вакансію. Далі йдуть QA (24,9), DevOps (23,2), Product Manager (22,2) та C-level (18,9).
Водночас загальна конкуренція в оборонній сфері залишається значно нижчою, ніж на ІТ-ринку загалом. Наприклад, у категорії QA одна вакансія в оборонній індустрії отримує в середньому близько 25 відгуків, тоді як в ІТ — 77. Подібна ситуація спостерігається і серед Project Manager та .NET-розробників.
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Серед нетехнічних вакансій найбільшу конкуренцію мають Copywriter, Sales і Marketing, тоді як найменше кандидатів претендують на вакансії Support.

Найбільше шукають спеціалістів із досвідом

Найактивніше роботодавці шукають кандидатів із досвідом роботи від одного до трьох років — у другому кварталі для них було відкрито 1210 вакансій.
Також збільшилася кількість пропозицій для фахівців із досвідом 3−5 років і понад п’ять років. Водночас вакансій для junior-спеціалістів поменшало — їхня кількість скоротилася з 287 до 227. Натомість для кандидатів без досвіду відкрили 54 вакансії, що на 28 більше, ніж кварталом раніше.
Конкуренція нижча, ніж в ІТ: що відбувається на ринку вакансій в оборонці
Найбільше вакансій традиційно публікують у Києві — у другому кварталі їх було 2922, майже на 500 більше, ніж на початку року.
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Водночас активніше наймати працівників почали й в інших містах. У Дніпрі кількість вакансій зросла до 46, а в Одесі — до 83, що стало найвищим показником за останні півтора року.
Кількість віддалених вакансій після різкого зростання на початку року залишається стабільною — у другому кварталі роботодавці пропонували 273 такі позиції.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ITТехнології
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