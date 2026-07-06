На яких поїздах влітку можна їздити безкоштовно (список)
Коли доступно найбільше безкоштовних місць
На яких поїздах можна безкоштовно подорожувати влітку
- № 45 і № 113 Харків — Ужгород — Харків;
- № 719/720 Харків — Київ — Харків;
- № 066/779 і № 776/775 Київ — Суми — Київ;
- № 143/144 Київ/Рахів — Суми — Київ;
- № 86 і № 128 Львів — Запоріжжя — Львів;
- № 101/102 Київ — Миколаїв/Лозова — Київ;
- № 110 Львів — Миколаїв — Львів;
- № 122 Київ — Миколаїв — Київ;
- № 201−208 Миколаїв — Херсон — Миколаїв;
- № 103/104 Львів — Лозова — Львів;
- № 141/142 Івано-Франківськ — Чернігів — Івано-Франківськ;
- № 753/754 Київ — Жмеринка — Київ.
На які регіональні рейси доступні безкоштовні квитки
- № 804 Львів — Рівне — Львів;
- № 811/812 Харків — Ізюм — Харків;
- № 825/826 Хмельницький — Львів — Хмельницький;
- № 834 Запоріжжя — Дніпро — Запоріжжя;
- № 881/882 та № 883/884 Гребінка — Київ-Волинський — Гребінка;
- № 886 Славутич/ Чернігів — Київ-Волинський;
- № 892 Мотовилівка — Славутич — Київ-Волинський;
- № 893/ 894 Конотоп — Київ — Ніжин;
- № 896 Шостка — Фастів — Шостка;
- № 897/898 Ніжин — Київ-Волинський — Ніжин;
- № 831/832 та № 833/834 Львів — Чоп — Львів;
- № 835 Львів — Ужгород — Львів;
- № 857/858 Київ — Хмельницький — Київ.
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