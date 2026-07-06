На яких поїздах влітку можна їздити безкоштовно (список) Сьогодні 08:00 — Фондовий ринок

На яких поїздах влітку можна їздити безкоштовно (список)

Програма «3000 км Україною», яка дозволяє українцям безкоштовно подорожувати залізницею в межах річного ліміту, продовжує діяти і влітку 2026 року.

У цей період кількість доступних маршрутів обмежена через високий попит на перевезення.

Про це у коментарі для РБК-Україна розповіли в «Укрзалізниці».

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В «Укрзалізниці» нагадали, що програма передбачає можливість безкоштовного проїзду у внутрішньому сполученні в межах річного ліміту 3000 кілометрів на одну людину.

Скористатися нею можна лише в окремих поїздах і вагонах, які перевізник визначає з урахуванням завантаженості рейсів та можливості забезпечити місцями пасажирів без шкоди для інших перевезень.

У компанії пояснили, що найбільше напрямків для безкоштовних поїздок традиційно доступні у так званий позапіковий сезон.

Коли доступно найбільше безкоштовних місць

За інформацією перевізника, позапіковим періодом вважаються січень-лютий та жовтень — перші дні листопада.

Саме тоді завантаженість пасажирських поїздів зменшується приблизно на 30−50%, тому «Укрзалізниця» може запропонувати найбільшу кількість безкоштовних місць і маршрутів у межах програми.

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Водночас компанія зазначає, що навіть в умовах війни намагається забезпечити стабільне сполучення між усіма регіонами країни, насамперед із великими містами та прифронтовими територіями.

На яких поїздах можна безкоштовно подорожувати влітку

У червні та липні 2026 року безкоштовні квитки за програмою «3000 км Україною» передбачені на окремих місцях у низці поїздів далекого сполучення.

Скористатися програмою можна на маршрутах:

№ 45 і № 113 Харків — Ужгород — Харків;

№ 719/720 Харків — Київ — Харків;

№ 066/779 і № 776/775 Київ — Суми — Київ;

№ 143/144 Київ/Рахів — Суми — Київ;

№ 86 і № 128 Львів — Запоріжжя — Львів;

№ 101/102 Київ — Миколаїв/Лозова — Київ;

№ 110 Львів — Миколаїв — Львів;

№ 122 Київ — Миколаїв — Київ;

№ 201−208 Миколаїв — Херсон — Миколаїв;

№ 103/104 Львів — Лозова — Львів;

№ 141/142 Івано-Франківськ — Чернігів — Івано-Франківськ;

№ 753/754 Київ — Жмеринка — Київ.

На які регіональні рейси доступні безкоштовні квитки

Безкоштовні поїздки також доступні на окремих регіональних маршрутах, серед яких:

№ 804 Львів — Рівне — Львів;

№ 811/812 Харків — Ізюм — Харків;

№ 825/826 Хмельницький — Львів — Хмельницький;

№ 834 Запоріжжя — Дніпро — Запоріжжя;

№ 881/882 та № 883/884 Гребінка — Київ-Волинський — Гребінка;

№ 886 Славутич/ Чернігів — Київ-Волинський;

№ 892 Мотовилівка — Славутич — Київ-Волинський;

№ 893/ 894 Конотоп — Київ — Ніжин;

№ 896 Шостка — Фастів — Шостка;

№ 897/898 Ніжин — Київ-Волинський — Ніжин;

№ 831/832 та № 833/834 Львів — Чоп — Львів;

№ 835 Львів — Ужгород — Львів;

№ 857/858 Київ — Хмельницький — Київ.

В «Укрзалізниці» наголошують, що перелік поїздів, напрямків і кількість місць у межах програми можуть змінюватися залежно від попиту, завантаженості рейсів та оперативної ситуації з перевезеннями.

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