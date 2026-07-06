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На яких поїздах влітку можна їздити безкоштовно (список)

Фондовий ринок
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На яких поїздах влітку можна їздити безкоштовно (список)
На яких поїздах влітку можна їздити безкоштовно (список)
Програма «3000 км Україною», яка дозволяє українцям безкоштовно подорожувати залізницею в межах річного ліміту, продовжує діяти і влітку 2026 року.
У цей період кількість доступних маршрутів обмежена через високий попит на перевезення.
Про це у коментарі для РБК-Україна розповіли в «Укрзалізниці».
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В «Укрзалізниці» нагадали, що програма передбачає можливість безкоштовного проїзду у внутрішньому сполученні в межах річного ліміту 3000 кілометрів на одну людину.
Скористатися нею можна лише в окремих поїздах і вагонах, які перевізник визначає з урахуванням завантаженості рейсів та можливості забезпечити місцями пасажирів без шкоди для інших перевезень.
У компанії пояснили, що найбільше напрямків для безкоштовних поїздок традиційно доступні у так званий позапіковий сезон.

Коли доступно найбільше безкоштовних місць

За інформацією перевізника, позапіковим періодом вважаються січень-лютий та жовтень — перші дні листопада.
Саме тоді завантаженість пасажирських поїздів зменшується приблизно на 30−50%, тому «Укрзалізниця» може запропонувати найбільшу кількість безкоштовних місць і маршрутів у межах програми.
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Водночас компанія зазначає, що навіть в умовах війни намагається забезпечити стабільне сполучення між усіма регіонами країни, насамперед із великими містами та прифронтовими територіями.

На яких поїздах можна безкоштовно подорожувати влітку

У червні та липні 2026 року безкоштовні квитки за програмою «3000 км Україною» передбачені на окремих місцях у низці поїздів далекого сполучення.
Скористатися програмою можна на маршрутах:
  • № 45 і № 113 Харків — Ужгород — Харків;
  • № 719/720 Харків — Київ — Харків;
  • № 066/779 і № 776/775 Київ — Суми — Київ;
  • № 143/144 Київ/Рахів — Суми — Київ;
  • № 86 і № 128 Львів — Запоріжжя — Львів;
  • № 101/102 Київ — Миколаїв/Лозова — Київ;
  • № 110 Львів — Миколаїв — Львів;
  • № 122 Київ — Миколаїв — Київ;
  • № 201−208 Миколаїв — Херсон — Миколаїв;
  • № 103/104 Львів — Лозова — Львів;
  • № 141/142 Івано-Франківськ — Чернігів — Івано-Франківськ;
  • № 753/754 Київ — Жмеринка — Київ.

На які регіональні рейси доступні безкоштовні квитки

Безкоштовні поїздки також доступні на окремих регіональних маршрутах, серед яких:
  • № 804 Львів — Рівне — Львів;
  • № 811/812 Харків — Ізюм — Харків;
  • № 825/826 Хмельницький — Львів — Хмельницький;
  • № 834 Запоріжжя — Дніпро — Запоріжжя;
  • № 881/882 та № 883/884 Гребінка — Київ-Волинський — Гребінка;
  • № 886 Славутич/ Чернігів — Київ-Волинський;
  • № 892 Мотовилівка — Славутич — Київ-Волинський;
  • № 893/ 894 Конотоп — Київ — Ніжин;
  • № 896 Шостка — Фастів — Шостка;
  • № 897/898 Ніжин — Київ-Волинський — Ніжин;
  • № 831/832 та № 833/834 Львів — Чоп — Львів;
  • № 835 Львів — Ужгород — Львів;
  • № 857/858 Київ — Хмельницький — Київ.
В «Укрзалізниці» наголошують, що перелік поїздів, напрямків і кількість місць у межах програми можуть змінюватися залежно від попиту, завантаженості рейсів та оперативної ситуації з перевезеннями.
За матеріалами:
Finance.ua
Укрзалізниця
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