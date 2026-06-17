Укрзалізниця призначає додаткові рейси до Закарпаття та Карпат — деталі
Укрзалізниця, керуючись аналітикою попиту перерозподілила вагони на користь найбільш популярних напрямків.
Також вони подякуєвали нашим ремонтникам, які в пришвидшеному темпі додають вагони до оперативного парку, щоб могли задовольнити максимум вашого попиту.
Про це йдеться в повідомленні Укрзалізниці.
Куди їдуть
До Рахова поїдуть поїзди 213/214 і 251/252 Київ-Рахів. Виїзд із Києва 17, 19, 21 червня, із Рахова — 18, 20, 22 червня.
До Солотвина вирушить поїзд 203/204 Київ-Солотвино. Відправка з Києва 19, 21 червня, із Солотвина — 20, 22 червня.
Нагадаємо, АТ «Укрзалізниця» за перший тиждень червня (1−7 червня) перевезла 472,9 тис. пасажирів. При цьому найбільше пасажирів (понад 13 тис.) подорожувало потягом № 104 Львів-Лозова.
Також Укрзалізниця вперше встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах. Кондиціонерами вже обладнані регіональні електропоїзди, які курсують на добре знайомому маршруті Рівне — Львів — Рівне, а також на новому маршруті Київ — Хмельницький — Київ.
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