Укрзалізниці передадуть три арештовані білоруські тепловози Сьогодні 15:14 — Фондовий ринок

Укрзалізниці передадуть три арештовані білоруські тепловози

Кабінет міністрів погодив передачу трьох арештованих тепловозів державного об’єднання «Білоруська залізна дорога» в управління АТ «Укрзалізниця».

Тепловози передадуть в управління до завершення необхідних процесуальних дій у межах чинного кримінального провадження.

Рішення ухвалено відповідно до статті 21 закону України про Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА), яка визначає особливості управління арештованими активами у виняткових випадках.

«Арештовані активи не мають простоювати, якщо вони можуть працювати на користь України. Передача трьох білоруських тепловозів в управління Укрзалізниці дозволить залучити ці активи до роботи української залізничної інфраструктури та водночас зберегти всі процесуальні обмеження, пов’язані з кримінальним провадженням», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Петрук.

Йдеться про тепловози серії 2ТЭ10УК № 0275, 2ТЭ10У № 0083 та 2ТЭ10УК № 0227, які належать державному об’єднанню «Білоруська залізна дорога».

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