Які законопроєкти відкличуть після відставки уряду Свириденко (інфографіка) Сьогодні 12:05 — Казна та Політика

Юлія Свириденко

Після відставки прем’єр-міністерки Юлії Свириденко у відставку пішов і весь склад Кабінету Міністрів України. Наразі офіційно не відомо, хто очолить новий уряд і які кадрові зміни на нього очікують. Водночас зміна уряду може тимчасово вплинути на законодавчий процес. Відповідно до Регламенту Верховної Ради, урядові законопроєкти вважаються відкликаними, якщо до їхнього ухвалення в першому читанні повноваження Кабінету Міністрів були припинені.

Про це пише «Слово і діло».

Положення про відкликання урядових законопроєктів у разі відставки Кабміну зафіксовано в третій частині статті 105 Регламенту Верховної Ради:

«Законопроект, внесений Президентом України або Кабінетом Міністрів України, вважається відкликаним, якщо до його прийняття в першому читанні за основу повноваження Президента України або Кабінету Міністрів України були припинені. Такий законопроект знімається з розгляду із відповідним зазначенням про це в єдиній автоматизованій системі».

Імовірно, частина законів зрештою повернеться до Верховної Ради, особливо якщо в новому Кабміні будуть представлені їхні автори. Проте їхній розгляд однаково розтягнеться — що особливо важливо у випадку євроінтеграційних законів.

Які законопроєкти відкличуть з Верховної Ради через відставку уряду Свириденко, www.slovoidilo.ua

Які євроінтеграційні законопроєкти буде відкликано

Серед урядових законопроєктів, які можуть бути зняті з розгляду, є сім євроінтеграційних ініціатив:

законопроєкт про створення Національного бюро розслідувань аварій на транспорті (№ 13674);

законопроєкт про спрощення видачі посвідок на проживання та дозволів на працевлаштування іноземців (№ 14211);

законопроєкт про створення механізму цифрової доступності електронних інформаційних ресурсів (№ 14278);

законопроєкт щодо нових правил віднесення суб’єктів господарювання до категорій бізнесу (№ 15001);

законопроєкт про систему позасудового вирішення споживчих спорів (№ 15100);

законопроєкт щодо оподаткування закордонних покупок вартістю до 150 євро (№ 15112);

законопроєкт про запровадження європейських норм дорожнього руху (№ 15200).

Останній документ передбачав, зокрема, нову класифікацію транспортних засобів, зміни правил допуску до керування транспортом, запровадження електронного посвідчення водія та інші зміни.

Під відкликання можуть потрапити законопроєкти у сфері оборони та ветеранської політики

Через відставку уряду також можуть бути відкликані три законодавчі ініціативи у сфері оборони та ветеранської політики:

законопроєкт щодо гарантій захисту прав військовослужбовців, які повідомили про можливі факти корупційних правопорушень (№ 13605);

законопроєкт про визначення засад державної ветеранської політики щодо ветеранів, які брали участь у відсічі збройній агресії рф (№ 13696);

законопроєкт про нові контракти для Сил оборони України (№ 14283).

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Крім того, є ще кілька урядових законопроєктів, які не є ані євроінтеграційними, ані оборонними, проте однаково передбачали вагомі зміни. Зокрема, йдеться про два проєкти з новими кодексами:

Новий Трудовий кодекс (№ 14386);

Новий Митний кодекс (№ 15295);

Регламентація застосування допоміжних репродуктивних технологій (№ 13683);

Уповноваження БЕБ здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків (№ 14207);

Права та обов’язки юридичних і фізичних осіб у сфері захисту населення від інфекційних хвороб (№ 15286).

Довідка Finance.ua

14 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення Юлії Свириденко з посади прем’єр-міністерки України, що означає відставку всього складу Кабінету Міністрів. За відповідне рішення проголосували 258 народних депутатів. Серед можливих кандидатів на посаду нового прем’єр-міністра називали голову НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького.

Свириденко також розповіла про причини своєї відставки. За її словами, Зеленський чітко дав зрозуміти, що необхідне оновлення Кабміну та підсилення певних напрямків. Зокрема, можна ефективніше реалізовувати соціальну та освітню політику.

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