Які законопроєкти відкличуть після відставки уряду Свириденко (інфографіка)
Які євроінтеграційні законопроєкти буде відкликано
- законопроєкт про створення Національного бюро розслідувань аварій на транспорті (№ 13674);
- законопроєкт про спрощення видачі посвідок на проживання та дозволів на працевлаштування іноземців (№ 14211);
- законопроєкт про створення механізму цифрової доступності електронних інформаційних ресурсів (№ 14278);
- законопроєкт щодо нових правил віднесення суб’єктів господарювання до категорій бізнесу (№ 15001);
- законопроєкт про систему позасудового вирішення споживчих спорів (№ 15100);
- законопроєкт щодо оподаткування закордонних покупок вартістю до 150 євро (№ 15112);
- законопроєкт про запровадження європейських норм дорожнього руху (№ 15200).
Під відкликання можуть потрапити законопроєкти у сфері оборони та ветеранської політики
- законопроєкт щодо гарантій захисту прав військовослужбовців, які повідомили про можливі факти корупційних правопорушень (№ 13605);
- законопроєкт про визначення засад державної ветеранської політики щодо ветеранів, які брали участь у відсічі збройній агресії рф (№ 13696);
- законопроєкт про нові контракти для Сил оборони України (№ 14283).
Які медичні та правові ініціативи знімуть з порядку денного Ради
- Новий Трудовий кодекс (№ 14386);
- Новий Митний кодекс (№ 15295);
- Регламентація застосування допоміжних репродуктивних технологій (№ 13683);
- Уповноваження БЕБ здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків (№ 14207);
- Права та обов’язки юридичних і фізичних осіб у сфері захисту населення від інфекційних хвороб (№ 15286).
Довідка Finance.ua
- 14 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення Юлії Свириденко з посади прем’єр-міністерки України, що означає відставку всього складу Кабінету Міністрів. За відповідне рішення проголосували 258 народних депутатів. Серед можливих кандидатів на посаду нового прем’єр-міністра називали голову НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького.
- Свириденко також розповіла про причини своєї відставки. За її словами, Зеленський чітко дав зрозуміти, що необхідне оновлення Кабміну та підсилення певних напрямків. Зокрема, можна ефективніше реалізовувати соціальну та освітню політику.
Готівка в обігу встановила черговий історичний рекорд
ПартнерськаБанківська реклама, яку подивляться всі: що зробили ПУМБ і Banda
Скільки компаній в Україні веде один бухгалтер (статистика Опендатабот)
Українці, які не отримали 6500 гривень зимової підтримки, можуть ще отримати кошти
Бюджетні місця визначатимуть за потребами економіки
Євросоюз виділяє Україні ще €1 мільярд на дрони