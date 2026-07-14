Свириденко розповіла про причини своєї відставки Сьогодні 12:10 — Казна та Політика

Юлія Свириденко

До Верховної Ради надійшла заява про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Парламент розгляне це питання найближчим часом.

«Вдячний Юлії Анатоліївні за роботу на чолі Уряду у надзвичайно складний для держави час, внесок у зміцнення економіки, підтримку людей і просування нашої країни на шляху до Європейського Союзу», — написав голова парламенту Руслан Стефанчук у Facebook.

Нагадаємо, 12 липня президент Володимир Зеленський анонсував оновлення Кабінету Міністрів і кадрові зміни серед керівників правоохоронних органів у межах нової політичної стратегії України. Прем’єр-міністерці Юлії Свириденко він запропонував очолити новий напрямок у відносинах з одним із ключових партнерів.

Як пише Суспільне, наразі Юлія Свириденко не прийняла пропозицію стати посолкою України в США після відставки з посади премʼєрки. Станом на ранок 14 липня вона не розглядала цю позицію для себе.

Також видання пише, що Свириденко розповіла про причини своєї відставки. За її словами, Зеленський чітко дав зрозуміти, що необхідне оновлення Кабміну та підсилення певних напрямків. Зокрема, можна ефективніше реалізовувати соціальну та освітню політику, сказала Свириденко.

Комітет ВРУ підтримав її відставку, «за» проголосували 16 нардепів. Наступний етап — голосування в Раді.

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