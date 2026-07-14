0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Свириденко розповіла про причини своєї відставки

Казна та Політика
36
Юлія Свириденко
Юлія Свириденко
До Верховної Ради надійшла заява про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Парламент розгляне це питання найближчим часом.
«Вдячний Юлії Анатоліївні за роботу на чолі Уряду у надзвичайно складний для держави час, внесок у зміцнення економіки, підтримку людей і просування нашої країни на шляху до Європейського Союзу», — написав голова парламенту Руслан Стефанчук у Facebook.
Нагадаємо, 12 липня президент Володимир Зеленський анонсував оновлення Кабінету Міністрів і кадрові зміни серед керівників правоохоронних органів у межах нової політичної стратегії України. Прем’єр-міністерці Юлії Свириденко він запропонував очолити новий напрямок у відносинах з одним із ключових партнерів.
Як пише Суспільне, наразі Юлія Свириденко не прийняла пропозицію стати посолкою України в США після відставки з посади премʼєрки. Станом на ранок 14 липня вона не розглядала цю позицію для себе.
Також видання пише, що Свириденко розповіла про причини своєї відставки. За її словами, Зеленський чітко дав зрозуміти, що необхідне оновлення Кабміну та підсилення певних напрямків. Зокрема, можна ефективніше реалізовувати соціальну та освітню політику, сказала Свириденко.
Комітет ВРУ підтримав її відставку, «за» проголосували 16 нардепів. Наступний етап — голосування в Раді.
За матеріалами:
Finance.ua
СвириденкоКабмін
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems