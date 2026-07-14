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В Україні готують інвестиційні проєкти: оновлення 196 км доріг — деталі

Казна та Політика
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В Україні готують інвестиційні проєкти: оновлення 196 км доріг — деталі
В Україні готують інвестиційні проєкти: оновлення 196 км доріг — деталі
В Україні готують до реалізації масштабний перелік інвестиційних проєктів у дорожній інфраструктурі.
Йдеться про будівництво і розширення автошляхів, створення десяти сучасних сервісних зон і встановлення 35 автоматизованих комплексів зважування в русі (WIM) в 11 областях.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Загальний потенціал інвестицій лише у трьох ключових дорожніх проєктах становить понад 1,2 мільярда доларів.

Напрямки

Серед пріоритетних напрямків урядовець назвав оновлення 196 кілометрів доріг від Львова до пунктів пропуску Рава-Руська, Краковець і Шегині, а також 128,3 кілометра маршруту Ягодин — Ковель — Луцьк.
У планах є будівництво північного обходу Львова довжиною 23,2 кілометра, який дозволить вивести транзитний транспорт за межі міста.
Також фахівці готують проєкти будівництва десяти сучасних сервісних зон на міжнародних автошляхах та встановлення 35 комплексів WIM, що захищатимуть дороги від руйнування перевантаженим транспортом, забезпечуватимуть чесні умови для перевізників і посилюватимуть логістичні коридори.
За матеріалами:
УНН
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