ТОП- 8 категорій українців, що не мають права на субсидію Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

ТОП- 8 категорій українців, що не мають права на субсидію

В Пенсійному фонді нагадали, що право на призначення житлової субсидії втрачають домогосподарства, які мають борги за оплату комунальних послуг за три місяці та більше, якщо такий борг перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень).

Але у разі, якщо сплата заборгованості підтверджена або ухвалений договір про її реструктуризацію, або вона оскаржена в судовому порядку, житлова субсидія може бути надана.

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Хто не отримає

Також на субсидію не можуть претендувати домогосподарства, якщо у їх складі є особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому періоді такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів.

Серед інших причин відмови у призначенні субсидії (відповідно до п. 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848):

у складі сім’ї є повнолітні безробітні, одержувачі доходу нижче мінімальної зарплати або особи, які не сплачують ЄСВ (крім студентів та одержувачів соціальної пенсії);

хтось із прописаних у житлі членів сім’ї протягом року перед зверненням за субсидією здійснив покупку на суму понад 50 тисяч грн (крім лікування). Це не стосується випадків, коли за пів року перед покупкою нового житла продали інше;

(крім лікування). Це не стосується випадків, коли за пів року перед покупкою нового житла продали інше; хтось із членів сім’ї має депозит у розмірі понад 100 тисяч грн;

хтось із членів сім’ї купував валюту на загальну суму у розмірі 50 тисяч грн протягом року перед зверненням;

перед зверненням; не повернули надмірно виплачену субсидію за попередні періоди;

субсидію за попередні періоди; у складі сім’ї є неплатник аліментів (понад три місяці);

(понад три місяці); у складі сім’ї є власник більше одного житлового приміщення (крім житла на тимчасово окупованих територіях або житла, що належить людині на праві спільної сумісної чи пайової власності та розташованої у сільській місцевості);

(крім житла на тимчасово окупованих територіях або житла, що належить людині на праві спільної сумісної чи пайової власності та розташованої у сільській місцевості); якщо загальна площа квартири перевищує 130 квадратних метри, а приватного будинку — 230 квадратних метрів (крім житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей);

— 230 квадратних метрів (крім житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей); якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має у власності транспортний засіб, з року випуску якого пройшло менш як 5 років (крім мопеда та причепа) та/або більше одного транспортного засобу, з року випуску якого пройшло менш як 15 років.

Раніше ми писали, що зростання витрат на житло, комунальні послуги та оренду змушує дедалі більше українців звертатися за державною підтримкою. 2026 року система субсидій в Україні зберігає свою базову логіку, але буде працювати з урахуванням змін останніх років: повномасштабної війни, великої кількості внутрішньо переміщених осіб, монетизації виплат і посилення контролю за доходами.

Які субсидії доступні 2026 року, хто має право на їхнє отримання і як правильно оформити допомогу — детально пояснює Finance.ua у статті нижче:

Довідка Finance.ua:

Від січня 2025 року Україна реалізує експериментальний проєкт субсидій на оплату оренди житла для внутрішньо переміщених осіб. Порядок отримання такої фінансової підтримки регулює постанова Кабміну № 1225 від 25 жовтня 2024 року. У квітні 2025 року уряд вніс зміни до постанови та розширив дію програми, щоб зробити її більш зручною для користувачів.

Отримати субсидію можна, якщо ви:

Перемістилися з територій, включених до переліку Мінрозвитку, і не маєте власного житла загальною площею більше, ніж 13,65 кв. метра на людину на підконтрольній Україні території; Якщо ваше помешкання знищене або пошкоджене до непридатного для проживання стану внаслідок бойових дій.

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