ТОП- 8 категорій українців, що не мають права на субсидію
Хто не отримає
- у складі сім’ї є повнолітні безробітні, одержувачі доходу нижче мінімальної зарплати або особи, які не сплачують ЄСВ (крім студентів та одержувачів соціальної пенсії);
- хтось із прописаних у житлі членів сім’ї протягом року перед зверненням за субсидією здійснив покупку на суму понад 50 тисяч грн (крім лікування). Це не стосується випадків, коли за пів року перед покупкою нового житла продали інше;
- хтось із членів сім’ї має депозит у розмірі понад 100 тисяч грн;
- хтось із членів сім’ї купував валюту на загальну суму у розмірі 50 тисяч грн протягом року перед зверненням;
- не повернули надмірно виплачену субсидію за попередні періоди;
- у складі сім’ї є неплатник аліментів (понад три місяці);
- у складі сім’ї є власник більше одного житлового приміщення (крім житла на тимчасово окупованих територіях або житла, що належить людині на праві спільної сумісної чи пайової власності та розташованої у сільській місцевості);
- якщо загальна площа квартири перевищує 130 квадратних метри, а приватного будинку — 230 квадратних метрів (крім житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей);
- якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має у власності транспортний засіб, з року випуску якого пройшло менш як 5 років (крім мопеда та причепа) та/або більше одного транспортного засобу, з року випуску якого пройшло менш як 15 років.
Субсидії у 2026: на що можна розраховувати та як оформити
Довідка Finance.ua:
- Від січня 2025 року Україна реалізує експериментальний проєкт субсидій на оплату оренди житла для внутрішньо переміщених осіб. Порядок отримання такої фінансової підтримки регулює постанова Кабміну № 1225 від 25 жовтня 2024 року. У квітні 2025 року уряд вніс зміни до постанови та розширив дію програми, щоб зробити її більш зручною для користувачів.
- Перемістилися з територій, включених до переліку Мінрозвитку, і не маєте власного житла загальною площею більше, ніж 13,65 кв. метра на людину на підконтрольній Україні території;
- Якщо ваше помешкання знищене або пошкоджене до непридатного для проживання стану внаслідок бойових дій.
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