ЄС офіційно відкрив шостий кластер в переговорах про вступ України

«Я радий повідомити про відкриття шостого кластеру», — сказав міністр зі справ ЄС Ірландії Томас Бірн, який виступив на спільній пресконференції після завершення конференції разом із віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою та єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос.
Він визнав здобутки України у впровадженні реформ в часи війни, підкреслюючи відданість України шляху до вступу в ЄС та цінностям Європи.
«Україна — важлива частина європейської родини, і ми очікуємо на те, щоб привітати її серед нас», — заявив Бірн.
Він також закликав ЄС давати Україні не тільки надію, а й реалістичні перспективи щодо вступу в ЄС.
«Особливо теплі слова хочу висловити ірландському та кіпрському президентствам», — сказав Качка, подякувавши також єврокомісарці з питань розширення Марті Кос за роботу із просування євроінтеграційного процесу України.
Качка підкреслив, що в рамках спільної безпекової та оборонної політики ЄС єдність є особливо важливою, і Україна це добре розуміє.
У Єврокомісії наголосили на необхідності продовження реформ
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила щодо процесу виконання «Плану Кос-Качка», що на певні реформи треба час, проте їхнє виконання необхідне для початку закриття переговорних кластерів.
Раніше віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявляв, що попри дещо вищі очікування від кількості кластерів у перемовинах про вступ, які офіційно відкриті на сьогодні, в цілому Україна задоволена темпом у процесі вступу до Євросоюзу та націлена на продовження реформ, у тому числі після зміни уряду.