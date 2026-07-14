Рада звільнила Свириденко Сьогодні 15:40

Фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада проголосувала за звільнення Юлії Свириденко з посади прем’єр-міністерки України, що означає відставку всього складу Кабінету Міністрів. За відповідне рішення проголосували 258 народних депутатів.

Після відставки уряд продовжуватиме виконувати свої повноваження до початку роботи нового складу Кабміну. Серед можливих кандидатів на посаду нового прем’єр-міністра називали голову НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького.

Юлія Свириденко очолювала уряд із 17 липня 2025 року.

Кадрові зміни в уряді

12 липня Володимир Зеленський заявив , що в Україні розпочнуться кадрові зміни, які мають гарантувати реалізацію оновленої політичної стратегії. Він Зеленський зустрівся з Юлією Свириденко, де повідомив, що вона залишить посаду голови уряду й очолить «новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером».

14 липня Finance.ua писав , що Свириденко не прийняла пропозицію стати посолкою України в США після відставки з посади премʼєрки. Також вона розповіла про причини своєї відставки. За її словами, Зеленський чітко дав зрозуміти, що необхідне оновлення Кабміну та підсилення певних напрямків. Зокрема, можна ефективніше реалізовувати соціальну та освітню політику.

Зеленський також окреслив головні пріоритети майбутнього Кабміну: підготовка країни до найважчої зими, захист енергетичної та паливної інфраструктури, стабілізація економічної ситуації й ефективне управління міжнародною допомогою.

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