День фінансів: відставка Свириденко, пом’якшення валютних обмежень, тарифи на проїзд у Києві Сьогодні 17:45

Вівторок, 14 липня. Уряд України йде у відставку, НБУ пом’якшує валютні обмеження для поштових операторів, а європейці змінюють правила тимчасового захисту біженців з України.

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Рішення Ради

Верховна Рада проголосувала за звільнення Юлії Свириденко з посади прем’єр-міністерки України, що означає відставку всього складу Кабінету Міністрів. За відповідне рішення проголосували 258 народних депутатів.

За словами Свириденко, Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що країні необхідне оновлення Кабміну та підсилення певних напрямків. Зокрема, можна ефективніше реалізовувати соціальну та освітню політику.

Також Рада підтримала продовження воєнного стану. Йдеться про два законопроєкти щодо:

продовження воєнного стану, «за» проголосували 313 народних депутатів;

загальної мобілізації, «за» проголосували 311 народних депутатів.

Крім того, ВР прийняла закон про нову державну нагороду — орден Європи. Ним пропонується нагороджувати громадян України, іноземців та осіб без громадянства за визначні заслуги у підтримці євроінтеграційного курсу України.

Ринок нерухомості

Як свідчать дані Dim. ria, ціни на вторинне житло переважно зростали протягом червня. Найбільший стрибок відбувся у Кіровоградській (+19%), Чернігівській (+16%) та Чернівецькій (+11%) областях. Зменшення цін фіксувалося лише у Волинській області (-3%).

Кількість оголошень про оренду житла у червні продовжила зростати у всіх регіонах. Найбільший ріст фіксувався у Херсонській (+108%), Житомирській (+52%), Кіровоградській (+49%) та Черкаській (+42%) областях. Київ очолює рейтинг за вартістю оренди: за однокімнатну квартиру потрібно віддати 27 тис. грн, це на 4% більше у порівнянні з травнем.

🔑 Продаж нерухомості — одна з найбільш відповідальних фінансових операцій, яка потребує не тільки документального оформлення, а й ретельної підготовки. 2026 року українське законодавство вже значною мірою адаптоване до реалій війни, цифровізації та нових податкових вимог.

У новій статті розповідаємо, як продати квартиру, будинок або землю — юридично правильно та без неприємних сюрпризів:

Пом’якшення валютних обмежень

Національний банк з 15 липня 2026 року дозволить операторам поштового зв’язку, експрес-перевізникам та іншим міжнародним транспортним перевізникам здійснювати перекази іноземної валюти за кордон для сплати митних платежів, податків, зборів та інших обов’язкових платежів, пов’язаних із ввезенням посилок на територію Європейського Союзу.

Тимчасовий захист українців у ЄС

У липні Європейська комісія оголосить про найзначніші з 2022 року зміни до директиви про тимчасовий захист біженців з України. Тимчасовий захист зможуть отримати лише громадяни України, які мають свідоцтво, що підтверджує їхнє звільнення від мобілізації.

Водночас у Чехії змінилися правила оформлення закордонних паспортів для українців. Так, для чоловіків віком від 18 до 60 років під час оформлення паспорта через дипломатичні установи обов’язковою є перевірка даних у реєстрі «Оберіг». Крім того, необхідно мати електронний військово-обліковий документ із застосунку «Резерв+», сформований не раніше ніж за 72 години до візиту.

Верифікація в ПриватБанку

ПриватБанк розробляє рішення , яке дозволить здійснювати верифікацію та підтвердження операцій без використання телефонного номера, а лише за наявності доступу до інтернету.

«Ми поступово переходимо на цифрові сервіси, які працюють без SIM-карти чи покриття мобільних операторів — для доступу до банку достатньо будь-якого підключення до мережі (наприклад, через Starlink або Wi-Fi)», — стверджують у 🗨️, — стверджують у ПриватБанку

До речі, в Україні оновили правила верифікації терміналів Starlink для громадян, фізичних осіб-підприємців і бізнесу. Зокрема, змінили вимоги до підтвердження даних. За посиланням розповідаємо, що саме змінилося.

НБУ стабілізував гривню

Аналітики ICU у своєму щотижневому звіті зазначають , що минулого тижня Національний банк допускав лише незначні коливання курсу гривні, який переважно залишався трохи вище позначки 44,5 грн за долар. Поточний курс гривні до долара США залишається комфортним для регулятора.

🗨️ «Національний банк може епізодично ще більше зменшити вартість долара США протягом літа, щоб знизити девальваційні очікування та наблизити потребу в інтервенціях до комфортного для себе рівня. Все ж у середньостроковій перспективі послаблення курсу гривні — це єдиний раціональний для НБУ сценарій», — кажуть аналітики ICU.

Чиста купівля валюти населенням у червні 2026 року зросла у 2,1 раза порівняно з попереднім місяцем і становила 482 млн доларів в еквіваленті.

Банкноти номіналом 5 000 грн

НБУ з 4 вересня вводить в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень. Регулятор пояснив , чи розглядався варіант запровадження банкноти номіналом 5 000 грн, і чому віддали перевагу 2 000.

Там зазначили, що розглядаючи питання уведення банкнот вищих номіналів, передусім Національний банк бере до уваги економічні чинники та моделі, які використовують центральні банки. Наразі оптимальним найвищим номіналом для країни є 2 000 гривень.

Тарифи на проїзд у Києві

У Києві приватні перевізники попередили про можливе підвищення вартості проїзду в маршрутках до 25 грн із 15 липня. Оголошення про нові тарифи з’явилися в окремих маршрутних таксі столиці. Водночас наразі офіційного підтвердження від міської влади щодо масового підвищення тарифів немає.

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