Мінцифри пообіцяло допомогу прифронтовим інтернет-провайдерам Сьогодні 18:30

Дедлайн подання заявок — 31 липня 2026 року.

Міністерство цифрової трансформації оголосило збір заявок на технічну підтримку для місцевих інтернет-провайдерів. Це допоможе телеком-компаніям із прифронтових і прикордонних територій розбудувати нові мережі, відремонтувати пошкоджені лінії та забезпечити українцям стабільний зв’язок.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Ідеться про громади Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської та Одеської областей. Загалом підтримку отримають до 20 провайдерів.

Що отримають компанії

Провайдерам передадуть базове обладнання для безперебійної роботи оптичних мереж. Пакет містить оптичний кабель, матеріали та комплектування для будівництва й ремонту ліній, обладнання для обслуговування інфраструктури, а також спеціалізовані інструменти для монтажних й аварійно-відновлювальних робіт.

Хто може взяти участь у програмі

Долучитися до ініціативи можуть місцеві інтернет-провайдери, які:

працюють у прифронтових або прикордонних громадах;

забезпечують інтернетом населення, бізнес та об’єкти критичної інфраструктури;

потребують додаткового обладнання, щоб мережі працювали стабільно.

Як відбуватиметься відбір

Під час відбору фахівці детально аналізуватимуть, скільки громад, абонентів та об’єктів критичної інфраструктури охоплює мережа. Важливим критерієм стане використання сучасних технологій PON (GPON, XGS-PON тощо) та наявність технічного ресурсу, щоб швидко налаштувати отримане обладнання.

Як подати заявку

Представникам бізнесу потрібно заповнити онлайн-форму за посиланням.

Дедлайн подання заявок — 31 липня 2026 року.

Після завершення реєстрації команда перевірить анкети. Провайдери, які успішно пройдуть відбір, отримають необхідну техніку.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що українці зможуть перевіряти на мапі в застосунку Дія, чи є поруч енергонезалежна мережа xPON. Це може допомогти спланувати роботу чи навчання під час знеструмлень.

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