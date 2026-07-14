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ВР підтримала продовження воєнного стану

Казна та Політика
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У Верховній Раді 14 липня підтримали продовження воєнного стану.
Йдеться про два законопроєкти щодо:
  • продовження воєнного стану, за проголосували 313 народних депутатів
  • загальної мобілізації, за проголосували 311 народних депутатів
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні. Документи передбачають продовження відповідних строків ще на 90 діб — із серпня 2026 року.
Президент вніс до Верховної Ради два законопроєкти:
  • Проєкт закону про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації»
  • Проєкт Закону про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»
Законопроєктом 15402 передбачається затвердження указу, яким строк проведення загальної мобілізації продовжується з 2 серпня 2026 року на 90 діб.
У свою чергу ініціатива 15401 пропонує продовжити з 5:30 2 серпня 2026 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні.
За матеріалами:
Finance.ua
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