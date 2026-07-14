Де найдешевше купити квартиру на вторинці (інфографіка) Сьогодні 09:00 — Нерухомість

Де найдешевше купити квартиру на вторинці (інфографіка)

Протягом червня кількість пропозицій на вторинному ринку житла змінювалась у залежності від регіону.

Про це йдеться в аналіцітиці DIM.RIA.

Найпомітніше збільшення пропозиції відбулось у Волинській (+10%), Сумській (+10%) та Чернігівській (+8%) областях.

Значне зменшення фіксувалось у Києві (-11%).

Ціни

За даними DIM. RIA, ціни на вторинне житло переважно зростали протягом червня.

Найбільший стрибок відбувся у Кіровоградській (+19%), Чернігівській (+16%) та Чернівецькій (+11%) областях.

Зменшення цін фіксувалося лише у Волинській області (-3%).

Де найнижча ціна

Найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру у червні зафіксована на Херсонщині — $17 тис. (+10% порівняно з травнем).

Найдорожче житло традиційно у Києві: середня вартість однокімнатної квартири у червні становила $89,8 тис.

Якщо розглядати столицю детальніше: найдорожчим залишається Печерський район, де однокімнатна квартира на вторинному ринку у червні в середньому коштувала $180 тис.

Найдоступнішим — Деснянський, де середня вартість такої квартири становила $49 тис.

Попит

Впродовж червня попит на вторинне житло продовжив падати. Значне зменшення інтересу — у Запорізькій (-18%), Вінницькій (-17%) та Чернівецькій (-13%) областях.

Зростання попиту цього місяця зафіксовано у Тернопільській (+15%), Житомирській (+10%), Львівській (+7%) та Івано-Франківській (+1%) областях.

Київ надалі очолює рейтинг за вартістю Нагадаємо, у червні 2026-гонадалі очолює рейтинг за вартістю оренди: за однокімнатну квартиру потрібно віддати 27 тис. грн, це на 4% більше у порівнянні з травнем.

На Закарпатті ціна залишилася такою самою, як у травні — 22,5 тис. грн.

У Черкаській області у червні зафіксовано значне подорожчання оренди — на 27%.У результаті середня вартість однокімнатної квартири тут зрівнялася зі Львівською областю і становить 19 тис. грн.

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