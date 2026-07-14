Де найдешевше купити квартиру на вторинці (інфографіка)
— Нерухомість
Протягом
червня кількість пропозицій на вторинному ринку житла змінювалась
у залежності від регіону.
Про це йдеться в аналіцітиці DIM.RIA.
Найпомітніше
збільшення пропозиції відбулось у
Волинській (+10%), Сумській (+10%) та
Чернігівській (+8%) областях.
Значне
зменшення фіксувалось у Києві (-11%).
Ціни
За
даними DIM. RIA, ціни на вторинне житло
переважно зростали протягом червня.
Найбільший стрибок відбувся у
Кіровоградській (+19%), Чернігівській
(+16%) та Чернівецькій (+11%) областях.
Зменшення цін фіксувалося лише у
Волинській області (-3%).
Де найнижча ціна
Найнижча
середня ціна за однокімнатну квартиру
у червні зафіксована на Херсонщині —
$17 тис. (+10% порівняно з травнем).
Найдорожче
житло традиційно у Києві: середня
вартість однокімнатної квартири у
червні становила $89,8 тис.
Якщо
розглядати столицю детальніше: найдорожчим
залишається Печерський район, де
однокімнатна квартира на вторинному
ринку у червні в середньому коштувала
$180 тис.
Найдоступнішим — Деснянський,
де середня вартість такої квартири
становила $49 тис.
Попит
Впродовж
червня попит на вторинне житло продовжив
падати. Значне зменшення інтересу — у
Запорізькій (-18%), Вінницькій (-17%) та
Чернівецькій (-13%) областях.
Зростання
попиту цього місяця зафіксовано у
Тернопільській (+15%), Житомирській (+10%),
Львівській (+7%) та Івано-Франківській
(+1%) областях.
Нагадаємо, у червні 2026-го Київ надалі очолює рейтинг за вартістю оренди: за однокімнатну квартиру потрібно віддати 27 тис. грн, це на 4% більше у порівнянні з травнем.
На Закарпатті ціна залишилася такою самою, як у травні — 22,5 тис. грн.
У Черкаській області у червні зафіксовано значне подорожчання оренди — на 27%.У результаті середня вартість однокімнатної квартири тут зрівнялася зі Львівською областю і становить 19 тис. грн.Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.