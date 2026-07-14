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Українці в червні купили майже 2 млрд доларів готівкової валюти

Валюта
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Попит на готівкову валюту зріс
Попит на готівкову валюту зріс
Чиста купівля валюти населенням у червні 2026 року зросла у 2,1 раза порівняно з попереднім місяцем і становила 482 млн доларів в еквіваленті.
Про це повідомляють Українські новини з посиланням на дані Національного банку.
Чиста купівля готівкової валюти населенням минулого місяця становила 506 млн доларів
Чиста купівля готівкової валюти населенням минулого місяця становила 506 млн доларів

Безготівковий валютний ринок

У червні обсяг купівлі безготівкової валюти населенням становив 378 млн доларів, тоді як обсяг продажу сягнув 402 млн доларів.
Таким чином, продаж безготівкової валюти перевищив її купівлю.

Попит на готівкову валюту

Обсяги купівлі готівкової валюти населенням у червні збільшилися до 1,974 млрд доларів.
Водночас обсяг продажу готівкової валюти скоротився до 1,468 млрд доларів.
У результаті чиста купівля готівкової валюти населенням минулого місяця становила 506 млн доларів.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що протягом 6−10 липня офіційний курс гривні до долара США демонстрував помірне зміцнення гривні в першій половині тижня, яке наприкінці перервалося незначною технічною корекцією. За прогнозом членкині правління, директорки департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганни Золотько, за умови відсутності нових суттєвих зовнішніх або внутрішніх подій протягом 13−17 липня гривня, ймовірно, залишиться відносно стабільною, поблизу поточних значень із незначними коливаннями, але попит на валюту не зникне. Ринок перебуває у стані відносної рівноваги: офіційний курс НБУ на 13 липня становить 44,4950 грн/$.
Як пояснював Національний банк, середній офіційний курс гривні в червні послабився на тлі погіршення ринкової кон’юнктури, а також зміцнення долара на світових фінансових ринках.
За матеріалами:
Finance.ua
ВалютаВалютні операціїОбмін валют
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