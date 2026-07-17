«Нафтогаз» получил нового главу вместо Корецкого

Президент отметил, что состоялось первое заседание нового правительства, в ходе которого обсуждались первоочередные шаги Кабинета Министров и взаимодействие с международными партнерами по выполнению договоренностей о поддержке Украины.
Кроме того, премьер-министр приступил к подготовке правительственной программы, которую планируют представить обществу и Верховной Раде.
Федоренко возглавит «Нафтогаз» на переходный период
Президент сообщил, что независимый наблюдательный совет «Нафтогаза» назначил Сергея Федоренко руководить компанией на определенный период.
По словам Зеленского, Федоренко работал вместе с Сергеем Корецким над трансформацией «Укрнафты».
«Это был путь успешного очищения всех внутренних процессов в компании от грабительского олигархического влияния, и благодаря этому „Укрнафта“ стала одной из наиболее прибыльных государственных компаний», — отметил Зеленский.
Что известно о Сергее Федоренко
Он будет возглавлять «Нафтогаз» в статусе исполняющего обязанности до завершения конкурсного отбора и назначения нового генерального директора.
В целом у Федоренко более 10 лет опыта работы в нефтегазовой отрасли. До назначения коммерческим директором «Нафтогаза» он занимал аналогичную должность в «Укрнефти». Там отвечал за закупку и продажу нефтепродуктов, логистику поставок, трейдинг газа и электроэнергии, управление и развитие сети автозаправочных станций.
В 2015—2023 годах Федоренко работал директором по коммерческим вопросам АО «Укргаздобыча», где также входил в состав правления.
Кроме того, в 2019—2022 годах он возглавлял компанию «Нафтогаз Oil Trading».