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«Нафтогаз» получил нового главу вместо Корецкого

Казна и Политика
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Совещание Владимира Зеленского с премьер-министром Сергеем Корецким
Совещание Владимира Зеленского с премьер-министром Сергеем Корецким
Независимый наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» назначил Сергея Федоренко временным исполняющим обязанности руководителя компании.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Зеленский обсудил кадровые решения с новым премьером

По словам главы государства, вопрос назначения нового руководителя «Нафтогаза» обсуждался на совещании с новоназначенным премьер-министром Сергеем Корецким.
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Президент отметил, что состоялось первое заседание нового правительства, в ходе которого обсуждались первоочередные шаги Кабинета Министров и взаимодействие с международными партнерами по выполнению договоренностей о поддержке Украины.
Кроме того, премьер-министр приступил к подготовке правительственной программы, которую планируют представить обществу и Верховной Раде.

Федоренко возглавит «Нафтогаз» на переходный период

Президент сообщил, что независимый наблюдательный совет «Нафтогаза» назначил Сергея Федоренко руководить компанией на определенный период.
По словам Зеленского, Федоренко работал вместе с Сергеем Корецким над трансформацией «Укрнафты».
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«Это был путь успешного очищения всех внутренних процессов в компании от грабительского олигархического влияния, и благодаря этому „Укрнафта“ стала одной из наиболее прибыльных государственных компаний», — отметил Зеленский.

Что известно о Сергее Федоренко

Он будет возглавлять «Нафтогаз» в статусе исполняющего обязанности до завершения конкурсного отбора и назначения нового генерального директора.
В целом у Федоренко более 10 лет опыта работы в нефтегазовой отрасли. До назначения коммерческим директором «Нафтогаза» он занимал аналогичную должность в «Укрнефти». Там отвечал за закупку и продажу нефтепродуктов, логистику поставок, трейдинг газа и электроэнергии, управление и развитие сети автозаправочных станций.
В 2015—2023 годах Федоренко работал директором по коммерческим вопросам АО «Укргаздобыча», где также входил в состав правления.
Кроме того, в 2019—2022 годах он возглавлял компанию «Нафтогаз Oil Trading».
По материалам:
Finance.ua
НафтогазЗеленский
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