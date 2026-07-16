Сергей Корецкий стал новым премьер-министром Украины — официально Сегодня 12:26

Сергей Корецкий

Верховная Рада назначила Сергея Корецкого премьер-министром Украины. За его кандидатуру проголосовали 289 народных депутатов.

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Кандидатуру Сергея Корецкого в Верховную Раду президент Владимир Зеленский внес поздно вечером 15 июля по предложению партии «Слуга народа».

Напомним, 12 июля глава государства анонсировал обновление Кабинета Министров, а 14 июля Верховная Рада отправила в отставку предыдущего премьер-министра Юлию Свириденко.

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Теперь Корецкий должен предложить парламенту состав нового правительства, после чего Верховная Рада будет голосовать за назначение министров. В то же время, кандидатуры на должности министра обороны и министра иностранных дел в парламент вносит непосредственно президент.

Ключевые приоритеты нового премьера

Во время выступления в Верховной Раде Сергей Корецкий заявил , что устойчивость Украины держится на двух основах — силах обороны и людях, которые, несмотря на войну, остаются в стране, работают, восстанавливают общины и поддерживают экономику.

По его словам, среди первоочередных задач правительства:

полное обеспечение потребностей сил обороны;

масштабирование украинского военно-промышленного комплекса;

социальная поддержка населения;

помощь прифронтовым общинам;

подготовка к следующему отопительному сезону;

поддержка бизнеса для сохранения экономической устойчивости;

расширение сотрудничества с международными партнерами;

привлечение и эффективное использование международной помощи;

дальнейшее продвижение Украины к членству в Европейском Союзе;

поддержка внутренне перемещенных лиц и ветеранов.

Что о нем известно

Сергей Корецкий — украинский предприниматель и управленец, до назначения возглавлял группу «Нафтогаз», пишет Громадське

Он родился в Луцке. Окончил Луцкий национальный технический университет, Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, а также программу Executive MBA в Киево-Могилянской бизнес-школе.

Карьерный путь:

2002 — возглавил СП «Западная Нефтяная Группа»;

2002−2006 — помощник народного депутата Игоря Еремеева на общественных началах;

2006 — баллотировался в Верховную Раду и Волынский облсовет от Народного блока Литвина;

2007 — стал генеральным директором управляющей компании группы «Континиум»;

2007−2012 — помощник народного депутата Екатерины Ващук на общественных началах;

2012−2014 — помощник народного депутата Игоря Еремеева;

2013 — возглавил сеть автозаправочных станций WOG;

2017 — основал компанию «Фортекс Энерджи»;

2018 — основал кофейную компанию Idealist Coffee Co.;

2019 — стал соучредителем и председателем правления швейцарской компании Centurion Group SA;

2022 — возглавил государственные компании «Укрнафта» и «Укртатнафта»;

2025 — по результатам открытого конкурса назначен председателем правления группы «Нафтогаз».

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