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Сергей Корецкий стал новым премьер-министром Украины — официально

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Сергей Корецкий
Сергей Корецкий
Верховная Рада назначила Сергея Корецкого премьер-министром Украины. За его кандидатуру проголосовали 289 народных депутатов.
Сергей Корецкий стал новым премьер-министром Украины — официально
t.me
Кандидатуру Сергея Корецкого в Верховную Раду президент Владимир Зеленский внес поздно вечером 15 июля по предложению партии «Слуга народа».
Напомним, 12 июля глава государства анонсировал обновление Кабинета Министров, а 14 июля Верховная Рада отправила в отставку предыдущего премьер-министра Юлию Свириденко.
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Теперь Корецкий должен предложить парламенту состав нового правительства, после чего Верховная Рада будет голосовать за назначение министров. В то же время, кандидатуры на должности министра обороны и министра иностранных дел в парламент вносит непосредственно президент.

Ключевые приоритеты нового премьера

Во время выступления в Верховной Раде Сергей Корецкий заявил, что устойчивость Украины держится на двух основах — силах обороны и людях, которые, несмотря на войну, остаются в стране, работают, восстанавливают общины и поддерживают экономику.
По его словам, среди первоочередных задач правительства:
  • полное обеспечение потребностей сил обороны;
  • масштабирование украинского военно-промышленного комплекса;
  • социальная поддержка населения;
  • помощь прифронтовым общинам;
  • подготовка к следующему отопительному сезону;
  • поддержка бизнеса для сохранения экономической устойчивости;
  • расширение сотрудничества с международными партнерами;
  • привлечение и эффективное использование международной помощи;
  • дальнейшее продвижение Украины к членству в Европейском Союзе;
  • поддержка внутренне перемещенных лиц и ветеранов.

Что о нем известно

Сергей Корецкий — украинский предприниматель и управленец, до назначения возглавлял группу «Нафтогаз», пишет Громадське.
Он родился в Луцке. Окончил Луцкий национальный технический университет, Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, а также программу Executive MBA в Киево-Могилянской бизнес-школе.
Карьерный путь:
  • 2002 — возглавил СП «Западная Нефтяная Группа»;
  • 2002−2006 — помощник народного депутата Игоря Еремеева на общественных началах;
  • 2006 — баллотировался в Верховную Раду и Волынский облсовет от Народного блока Литвина;
  • 2007 — стал генеральным директором управляющей компании группы «Континиум»;
  • 2007−2012 — помощник народного депутата Екатерины Ващук на общественных началах;
  • 2012−2014 — помощник народного депутата Игоря Еремеева;
  • 2013 — возглавил сеть автозаправочных станций WOG;
  • 2017 — основал компанию «Фортекс Энерджи»;
  • 2018 — основал кофейную компанию Idealist Coffee Co.;
  • 2019 — стал соучредителем и председателем правления швейцарской компании Centurion Group SA;
  • 2022 — возглавил государственные компании «Укрнафта» и «Укртатнафта»;
  • 2025 — по результатам открытого конкурса назначен председателем правления группы «Нафтогаз».
По материалам:
Finance.ua
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