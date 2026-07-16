Сергей Корецкий стал новым премьер-министром Украины — официально
Ключевые приоритеты нового премьера
- полное обеспечение потребностей сил обороны;
- масштабирование украинского военно-промышленного комплекса;
- социальная поддержка населения;
- помощь прифронтовым общинам;
- подготовка к следующему отопительному сезону;
- поддержка бизнеса для сохранения экономической устойчивости;
- расширение сотрудничества с международными партнерами;
- привлечение и эффективное использование международной помощи;
- дальнейшее продвижение Украины к членству в Европейском Союзе;
- поддержка внутренне перемещенных лиц и ветеранов.
Что о нем известно
- 2002 — возглавил СП «Западная Нефтяная Группа»;
- 2002−2006 — помощник народного депутата Игоря Еремеева на общественных началах;
- 2006 — баллотировался в Верховную Раду и Волынский облсовет от Народного блока Литвина;
- 2007 — стал генеральным директором управляющей компании группы «Континиум»;
- 2007−2012 — помощник народного депутата Екатерины Ващук на общественных началах;
- 2012−2014 — помощник народного депутата Игоря Еремеева;
- 2013 — возглавил сеть автозаправочных станций WOG;
- 2017 — основал компанию «Фортекс Энерджи»;
- 2018 — основал кофейную компанию Idealist Coffee Co.;
- 2019 — стал соучредителем и председателем правления швейцарской компании Centurion Group SA;
- 2022 — возглавил государственные компании «Укрнафта» и «Укртатнафта»;
- 2025 — по результатам открытого конкурса назначен председателем правления группы «Нафтогаз».
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